Как 22 мая может преобразить судьбу: уникальные вибрации успеха, время радости и перемен

Если вы что-то планировали и никак не решались сделать, обязательно осуществите задуманное 22 мая! Как рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик , в этот период многое может осуществиться и очень удачно.

Тот, кому важен успех, кто хочет проявить себя в лучшем виде, обязательно должен воспользоваться теплой энергией этого отличного дня и направить ее в нужное русло. У вас все получится, стоит пробовать и действовать всенепременно!

22 мая удача будет сопутствовать особенно предпринимателям, людям, которые связаны с финансами, а также с разговорным жанром, и всем, кто проходит какое-либо обучение.

Вечером стоит быть осторожным, велика вероятность эмоциональной нестабильности из-за наступающего полнолуния. Кому-то захочется из-за этого съесть чего-то калорийного, сладкого, жирного — постарайтесь отказаться от этой идеи, чтобы потом не было мучительно стыдно. Примите ванну или душ, отдохните, выпейте воды.