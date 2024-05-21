Как отразится на нас полнолуние в Стрельце 23 мая: астролог Бельская — отличный старт для новой жизни

23 мая в 16:54 по московскому времени случится полнолуние в Стрельце. Астролог Юлия Бельская рассказала сайту Teleprogramma.pro, что принесет это человечеству.

«В это позитивное и оптимистичное полнолуние вы будете ощущать много энергии и сил, так как оно будет происходить в огненном знаке Стрельца. Напоминаю, что энергии полнолуния, эмоциональные порывы и вихри ощущаются за 2 дня до и 2 дня после него, поэтому проводить эти дни лучше в гармонии и спокойствии. Но в целом это полнолуние будет спокойнее по сравнению с теми, что были в последние месяцы», — предупредила астролог.

В этот день Венера соединится с Юпитером, а к вечеру перейдет в Близнецы, поэтому наступает благоприятное время для покупки дорогих подарков себе и близким, а также всего того, что украсит вашу жизнь и принесет удовольствие. Это может быть также оформление виз, покупка билетов и бронирование долгожданных путешествий.

Удачными будут сделки, решение задач на международном уровне, обучение, повышение квалификации, могут оказаться полезными в будущем знакомства.

В это полнолуние вы можете легко увидеть то, что не видели раньше. Если вы поймете, что четкие действия не дают нужных результатов, то вы осознаете, от чего нужно будет отказаться и что необходимо поменять.

В полнолуние легко избавляться от чего-либо в своей жизни, что тянет вас вниз и не дает расти, или от всего того, что вам не нравится.

Это период определения во многих вопросах и принятия решений, завершающих что-либо.

Полнолуние — отличное время для уединения и медитаций, так как в этот день люди очень чувствительны в эмоциональном плане и отлично работает интуиция.