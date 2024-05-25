Общий прогноз с 27 мая по 02 июня 2024 года для всех знаков зодиака

Благодаря тому, что на этой неделе все будут дисциплинированы, и организованы можно добиться хороших результатов по ведению деловых переговоров, посещать государственные органы и планировать любые юридические дела. В понедельник и вторник придут новые знакомства, с которыми у вас будут плодотворное сотрудничество, с некоторыми вы сможете наладить даже дружеские контакты.

В среду нас ждет квадрат между Луной и Ураном, что даст нам высокий уровень беспокойства, мы будем вспыльчивы и раздражительны. нельзя планировать на этот день важные дела, могут происходить разные непредсказуемые события, которые всё перевернут вверх дном. может ломаться техника, будет сложно найти общий язык с коллегами по работе и уж тем более с начальством, перенесите все важные дела на следующую неделю.

В четверг и пятницу благодаря соединению Меркурия и урана Вас могут посещать озарения, вы сможете понять, как нужно разрешить ту или иную ситуацию, особенно которая очень давно вас беспокоит, некоторых людей в этот период может мучить бессонница . хорошо тем, кто занимается творческой деятельностью вы сможете принимать необычные решения, главное сейчас не рвать прочные контакты и связи, нельзя резко уходить с работы.

А вот в выходные можно выдохнуть, расслабиться, отправится в путешествие, отправится на море, также хорошее время для посещения аквапарка, бассейна, все напряжение которое накопилось за предыдущие дни покинет вас, и вы сможете расслабиться и получать от жизни удовольствие, только не злоупотребляйте алкогольными напитками.

Астролог Евгения Ан дала свой прогноз.

ОВЕН

Очень активная неделя, с самого понедельника вы не будете находить себе место, будет казаться, что времени мало, а дел слишком много и не будете знать, что сейчас важнее, не стесняйтесь в первой половине недели просить помощи у знакомых и коллег, решайте сначала срочно и важные дела, а всё остальное оставляйте на потом. В среду вы точно сможете понять, кто рядом с вами находится и кому можно доверять, также в этот день активизируется тайные враги. В четверг вы познакомитесь с новыми и интересными людьми, благодаря ним вы сможете заключить важные сделки или контракты в будущем. Не бойтесь в пятницу и субботу возлагает на себя новые обязанности, Не бойтесь начать руководить коллективом. В субботу стоит поработать, не стоит тормозить а наоборот ваш активность задаст тон в вашем будущем начинаниям. В воскресенье постарайтесь отдыхать дома, воздержитесь от употребления алкоголя.

ТЕЛЕЦ

Старайтесь работать сейчас над текущими задачами, которые необходимо решать здесь и сейчас, старайтесь не откладывать на завтра, то, что можно сделать сегодня, важные переговоры и заключение договоров запланируйте на понедельник и среду. Во вторник идите к вышестоящему руководству и попросить у них повышения или улучшение условий труда, также в этот день можно просить отпуск, вы наконец-то получите желаемое . во второй половине недели Старайтесь больше проводить время в социуме, очень хорошо если будут проведены корпоративные мероприятия, главное больше наслаждаться жизнью, но старайтесь быть внимательными и аккуратными не стоит сейчас открывать свою душу людям с которыми вы работаете, эта информация может в будущем сыграть против вас. в пятницу вы получите много новой информации, анализируйте её, не стоит её сразу применять на практике, обдумать и понять как вам поступить дальше.

БЛИЗНЕЦЫ

В начале недели Близнецы будут приковывать к себе внимание руководства, но порой не всегда правильными поступками, старайтесь в понедельник и вторник уделять больше внимания тому, что вы говорите, одно ваше неправильно сказанное слово могут услышать и понять так как вам не нужно и от этого вы получите в будущем много проблем. Среда довольно-таки конфликтный день, поэтому старайтесь провести его больше в одиночестве и решать задачи единолично, в некоторых вопросах вам не помешает набраться нового опыта. Четверг и пятницу за новые дела, Хватит уже откладывать свою жизнь в долгий ящик, если вы сейчас не начнете делать то что планировали когда-то, то время на это уже не будет. В субботу отправляйтесь за город, лучше отдохните на природе и проведите время в кругу друзей, не стоит на этих выходных работать это никак не повлияет на вашу профессиональную деятельность.

РАК

В понедельник не стоит никуда торопиться, постарайтесь подумать о том какие дела нужно сделать сейчас, а какие можно оставить на потом, постарайтесь составить список дел на этой неделе, максимум, что стоит доделывать это дела, которые остались у вас с прошлой недели, во вторник вы получите помощь от друзей и хорошей дельный совет от начальства, которым непременно нужно воспользоваться. В среду можете посещать любые государственные организации подавать необходимые заявления, вы получите очень быстро нужный вам результат. В четверг пятницу слушайте свою интуицию, старайтесь думать больше о себе, не стоит спрашивать советов у коллег, но если им нужна ваша помощь и они её просят, то помогите это будет плюсик в карму. В субботу подумайте об обучении, вы сможете найти хороший курс повышения квалификации.

ЛЕВ

В понедельник вторник чем больше львы стараются тем больше Они получают в ответ, начальство вам благоволит, коллеги слушают и стараются вам угодить, хороший период для того чтобы вместе со своей командой взяться за новый проект, даже если он очень рисковый. В среду вспомните о тех с кем вы давно не общались, постарайтесь навестить или написать знакомым, сейчас благодаря своему общению вы сможете наладить правильные и нужные связи. Все важные дела, особенно заключения договоров или подписание важных контрактов Оставьте на среду и четверг. В пятницу постарайтесь выходить заранее на деловые встречи, также в этот день лучше воздержаться от поездок на личном транспорте, очень аварийный период. В субботу и в воскресенье вы будете на взводе, постарайтесь в этот день не менять обстановку, а провести это время дома или на даче, сейчас очень важно ваше эмоциональное состояние.

ДЕВА

Настало время, когда Девам надо очень поторопиться, вы можете упустить на этой неделе важное деловое сотрудничество или новое знакомство, которое может вам принести карьерный рост, а для этого надо просто выходить в люди, не стоит сидеть затворником. Будьте аккуратны в своих высказываниях во вторник и среду, вы можете ненароком обидеть людей, даже, несмотря на то что вы говорите правду, старайтесь все вопросы решать компромиссом, не нужно сейчас защищать обездоленных, пора людям брать ответственность за свои поступки. Во второй половине недели вы будете очень много трудиться, практически день и ночь, руководство - это оценят и обязательно отблагодарит. Любые важные переговоры отложите на пятницу и субботу, в эти дни вы будете максимально убедительны и очаровательны, в воскресенье не стоит брать чужую работу или решать чужие дела, это неблагодарное занятие.

ВЕСЫ

У весов очень активная неделя, в понедельник можете начать заниматься спортом, но в принципе этот день будет очень суетной и энергичный, все проблемы и все задачи на работе будете решать вы, проявляя всю коммуникабельность и придется пользоваться изворотливостью, обходя острые углы. Во вторник на вас повесят новые обязанности, постарайтесь все детали и за что конкретно вы будете отвечать, чтобы в будущем не получилось путаницы. В среду и четверг не стоит стоять в стороне, Принимайте участие в любых юридических делах, также в эти дни подавайте документы на визы или на получение документов, для будущих поездок. В пятницу следите за своим питанием, старайтесь воздержаться от уличной и не домашней пищи. Не сидите в выходные дома, чем больше в эти дни вы ездите, путешествуете, отдыхаете, тем больше вам будет приходить много новых идей, которые вы сможете в дальнейшем реализовать.

СКОРПИОН

В понедельник и вторник постарайтесь быть терпимее к людям, которые находятся у вас в подчинении или зависимы, не все могут поддержать вашу энергию и энтузиазм так быстро как бы вам хотелось. Постарайтесь в среду воздержаться от участия в любых массовых мероприятиях, старайтесь больше выполнять работу единолично, иначе вы можете оказаться в кругу интриг и ваши заслуги присвоят себе кто-то другой. В четверг вы будете очень энергичная и сможете заразить своим энтузиазмом людей вокруг, благодаря этому вы получите новых единомышленников и влиятельных покровителей. Постарайтесь в пятницу заняться делами, которые касаются только вас, не полагайтесь на помощь других людей. Если вы с кем-то в ссоре, то в выходные самое время помириться, начать общаться, никто не говорит о дружбе, но было бы неплохо восстановить контакты, которые давно были утеряны.

СТРЕЛЕЦ

Первую половину недели Стрельцам лучше отдохнуть, старайтесь меньше проводить время в кругу незнакомых вам людей, старайтесь не строить планов на далекое будущее, старайтесь жить одним днем. Вторник и среду посвятите время растяжке, йоге или легким физическим нагрузкам, вашу телу требуется отдых и максимальное расслабление. В среду же обратите внимание на свое окружение, не все кто рядом с вами хорошие люди, есть те, кто плетут против вас интриги или распускают слухи и именно в этот день вы сможете вычислить, кто это и пресечь это раз и навсегда. Во второй половине недели не стоит с помощью криков и эмоций пытаться установить свой авторитет на работе, иначе вы можете остаться наедине со своими проблемами, а нагрузка на ваши плечи вырастит. В выходные старайтесь поработать, также устройте уборку на своем рабочем месте, сейчас важно, чтобы все радовало ваш взор.

КОЗЕРОГ

В понедельник и вторник окружающие вас люди могут видеть из вас верёвки, самое главное что вы будете им разрешать это делать, у вас будет очень хорошее настроение вы наконец-то получаете желаемое, восстановитесь в центре внимания других людей. во вторник Вас ждут приятные новости от близкого вас окружения, от друзей. Все важные встречи и дела назначайте на среду и четверг, именно в эти дни вы сможете добиться максимальных результатов при этом используя минимальные затраты. Все неожиданности, которые произойдут во второй половине недели вы сможете принять и быстро подобрать к ним способы их решения, правда в последнем вам придётся полагаться полностью на себя, положиться в эти дни ни на кого нельзя, Даже если вам кто-то пообещает помочь, то человек вряд ли сможет сдержать это обещание. На этих выходных вас проснётся трудоголик, постарайтесь быстро решить все дела и обязательно отдохнуть, самое лучшее расслабление для вас на этой неделе это посетить спа или баню.

ВОДОЛЕЙ

Постарайтесь в понедельник провести все важные переговоры, это очень продуктивный день, благодаря которому вы сможете сделать все дела, которые не могли сделать до этого, во вторник слушайте и доверяйте своей интуиции, будьте в любой момент готовы продемонстрировать свои навыки и профессионализм, благодаря новым знакомствам в эти дни вы сможете добиться гораздо больше, чем просто делали бы всё в одиночку. В среду в вашу жизнь придёт человек из прошлого, может начать предлагать совместное сотрудничество или ведение совместных дел, Не стоит этому человеку доверять и тем более рассказывать ему о своих будущих планах, он может обмануть и выдать ваши идеи как за свои. В четверг и пятницу вы наконец-то сможете осуществить свою давнюю мечту, не бойтесь впасть в детство и принимайте все подарки от Вселенной. Тем кто много отдыхал на рабочей неделе, придётся потрудиться в выходные.

РЫБЫ

На этой неделе рыбам стоит отказаться от вредных привычек, следите внимательно за тем, что вы едите и пьёте, старайтесь питаться правильно и начните заниматься спортом. В понедельник и вторник вы получите информацию, которая поможет вам в дальнейшем получить новое образование или пойти на курсы повышения квалификации, не стоит от этого отнекиваться, ведь учение-свет. В середине недели вы познакомитесь с человеком, который поможет вам реализовать вашу мечту, ваше плодотворное сотрудничество с ним зависит только от вас, будьте благоразумны и не устраивайте истерики на ровном месте. В пятницу вы будете очень капризны, будете требовать от людей внимание, и только те кто в вас действительно нуждаются - окажут его вам, запомните и цените это, верных людей не так просто найти. В субботу и воскресенье прислушивайтесь к своей интуиции, а также обратите внимание на сны, они вам покажут, на что стоит обратить внимание.