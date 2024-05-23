Звезды решают! Чья жизнь может измениться с 23 мая

Таролог Галина Янко назвала 23 мая сложным днем для некоторых знаков.

Раки

Общение с человеком, который называет себя профессионалом, будет странным, запутанным и сложным. Узнайте второе мнение или получите дополнительную профессиональную консультацию, если чувствуете, что она необходима. Некоторые люди могут выглядеть и говорить так, как будто они знают, о чем говорят, хотя на самом деле это не так.

Весы

Новый вид активного отдыха или легкие физические нагрузки становятся вашей регулярной привычкой. Вы постепенно начинаете ощущать преимущества, замечая, что у вас больше энергии и выносливости, чем когда-либо прежде. Это особенно приятно, ведь вы и в лучшие времена отличались трудолюбием.

Стрельцы

Временами будет казаться, что, что бы вы ни делали и ни говорили, все всегда недовольны. Вы не ощущаете благодарности за все, что вы делаете для друга или любимого человека, который начинает воспринимать вашу доброту как должное. Возможно, настало время без обиняков обсудить все, что накопилось у вас внутри.