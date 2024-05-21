Неожиданный поворот: какие знаки зодиака ждут перемены с 21 мая

Таролог Галина Янко назвала 21 мая перспективным днем в плане карьеры.

Тельцы

Найти время и силы, чтобы успеть сделать все что нужно, не составит труда. Вы всегда умели организовать свой распорядок так, чтобы получить от них максимум пользы. У вас в избытке энтузиазма. Сегодня попробуйте прыгнуть выше головы! Вас удивит, на что вы способны!

Львы

Сегодня обостряется ваша склонность к поспешным выводам, поэтому приложите дополнительные усилия, чтобы внимательнее прислушаться к тому, что вам говорят. Примириться с назревающими переменами будет нелегко. Обсуждения приведут вас в замешательство и неопределенность.

Водолеи

Деловая встреча или продолжение по работе принесет неожиданный поворот событий. Если вы действуете по наитию, оно окажется невероятно точным. Ваш ум работает сверхурочно, пока вы размышляете над тем, как воплотить в жизнь какие-то захватывающие идеи.