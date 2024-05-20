Почему нельзя брать кредит и когда лучше сажать огород: лунный календарь на неделю с 20 по 26 мая

Последний весенний месяц подходит к концу, и мы уже предвкушаем долгожданное лето. Однако следующая неделя обещает быть непростой, полной неожиданных поворотов и важных событий. Чтобы быть готовыми к любым сюрпризам, стоит заранее узнать, что уготовила нам судьба.

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала Teleprogramma.pro, как пройдет следующая лунная неделя и к чему стоит быть готовым в каждые лунные сутки.

20 мая, понедельник

В этот день одновременно действуют и благоприятные, и неблагоприятные астрологические йоги и их сочетания. День не подходит для начала важного проекта.

Покровитель дня — Тваштар, небесный архитектор. День хорош для творческой деятельности: рисования, писательства, музыки, танцев и других видов искусства.

21 мая, вторник

Покровители дня: Вайю (бог ветра) и Сарасвати (богиня речи и искусств).

Символ дня: «Росток».

Подходящая деятельность: реклама и распространение информации, приобретение автомобилей, шоу-бизнес и другие виды помпезной деятельности, зачатие, занятия искусством, начало обучения, особенно изучение иностранных языков, уход за растениями, в том числе посадка, бизнес-активности, такие как расширение и развитие.

Неблагоприятно: брать кредит.

Важно: важные дела необходимо начать до 15:10 по московскому времени. С 15:10 действуют лунные сутки «Пустые руки», которые счита