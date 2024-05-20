Почему нельзя брать кредит и когда лучше сажать огород: лунный календарь на неделю с 20 по 26 мая

Последний весенний месяц подходит к концу, и мы уже предвкушаем долгожданное лето. Однако следующая неделя обещает быть непростой, полной неожиданных поворотов и важных событий. Чтобы быть готовыми к любым сюрпризам, стоит заранее узнать, что уготовила нам судьба.
Ведический астролог
20 мая, понедельник
В этот день одновременно действуют и благоприятные, и неблагоприятные астрологические йоги и их сочетания. День не подходит для начала важного проекта.
Покровитель дня — Тваштар, небесный архитектор. День хорош для творческой деятельности: рисования, писательства, музыки, танцев и других видов искусства.
21 мая, вторник
Покровители дня: Вайю (бог ветра) и Сарасвати (богиня речи и искусств).
Символ дня: «Росток».
Подходящая деятельность: реклама и распространение информации, приобретение автомобилей, шоу-бизнес и другие виды помпезной деятельности, зачатие, занятия искусством, начало обучения, особенно изучение иностранных языков, уход за растениями, в том числе посадка, бизнес-активности, такие как расширение и развитие.
Неблагоприятно: брать кредит.
Важно: важные дела необходимо начать до 15:10 по московскому времени. С 15:10 действуют лунные сутки «Пустые руки», которые счита
Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
22 мая, среда
До 16:20 — влияние лунных суток «Пустые руки». Не начинайте важных дел, особенно связанных с получением чего-либо, так как успех маловероятен.
Символ дня: «Мишень» или «Финиш».
Подходящая деятельность: начало конфликта (например, подача судебных исков), решительные действия, направленные на победу, действия, требующие интеллектуальных усилий, работа с огнем, покаяние.
Неблагоприятная деятельность: бракосочетание, начало дружбы.
23 мая, четверг — лучший день для начала важных дел на этой неделе
До 17:00 по московскому времени действуют две благоприятные астрологические йоги.
Покровитель дня: бог Митра (друг).
Символ дня: «Посох» (опора).
Благоприятная деятельность: бракосочетание, ЭКО, заключение договоров, начало дружбы, любовных отношений, финансовая деятельность, командная работа, исследования, изучение оккультных знаний, медитация, начало путешествий, иммиграция, посещение астролога или психолога.Также сегодня празднуется Будда Пурнима — день рождения Будды!
24 мая, пятница
Символ дня: «Амулет».
Покровитель дня: Индра (царь богов).
Подходящая деятельность: административная работа, контроль и мониторинг ситуаций, наказание, покаяние, общение с авторитетами, оккультная деятельность, помощь другим.
Важно: время до 16:55 — более благоприятно для начинаний, так как действует благоприятная астрологическая йога. С 16:55 начинает действовать зловредная астрологическая йога, поэтому лучше отложить важные дела.
Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
25 мая, суббота
Символ дня: «Пучок корней».
Благоприятная деятельность: начало расследования, сбор информации, изучение астрологии, ораторская деятельность, разрушительные действия, например, демонтаж старых построек, посадка растений, закладка фундамента.
26 мая, воскресенье
Важно: успейте начать важные дела до 15:35. С 15:35 действуют лунные сутки «Пустые руки», которые неблагоприятны для начинаний.
Слоган дня: «Быстрая победа» (не окончательная). Божество: Апас (богиня вод).
Благоприятная деятельность: начало короткого проекта, в котором успех будет скорым, решительные действия, соревнования, театральные представления.
Также благоприятна деятельность, связанная с водой, например, водные путешествия, с очищением, с сельским хозяйством.Кроме того, этот день хорош для вдохновения, бракосочетания, сексуальных отношений и посещения психолога.Неподходящая деятельность: дипломатия.
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