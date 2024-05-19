Особенные пять дней: почему с 19 мая Вселенная начнет одаривать людей деньгами

Человечество может возрадоваться — сейчас многие из нас способны улучшить свою жизнь благодаря энергиям, которые царят в атмосфере.
Как рассказала астролог
Некоторым повезет особенно, они получат мощный импульс к развитию на ближайшие 7 лет.
Соединение Венеры с Юпитером 19–23 мая способно разбудить финансовую энергию и одарить людей. Многие сделают удачные крупные покупки, включая сферу недвижимости.
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Юлия Бельская, астролог. Фото: предоставила Ю. Бельская.