Только не ругайтесь с родными 18 мая! Очень тяжелый день по гороскопу

18 мая на головы людей обрушится сокрушительная энергия, когда людям непременно захочется проявить себя и продемонстрировать свой эгоцентризм. Однако лучше от этого удержаться, советует читателям Teleprogramma.pro ведический астролог Анна Дудчик.

Не стоит совершать в это время никаких активных действий, они не приведут ни к чему хорошему. Лучше займитесь домашними делами и сделайте уборку дома, на даче, во дворе. Чистота — вот лучшее состояние, которого вы можете достичь 18 мая. Кстати, головы и мыслей в ней это тоже касается.

Постарайтесь ни с кем не вступать в этот день в споры, доказывать свое, демонстрировать эгоизм, особенно по отношению к родственникам и близким, потом вам будет стыдно за это. Помните, что на вас оказывают влияние извне, но вы в силах сдержаться, зная об этом заранее.

Посетите храм, займитесь духовными практиками, восстановите силы — все это пойдет вам во благо.

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