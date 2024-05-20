Проявите терпение! Какие знаки зодиака испытают трудности на работе с 20 мая

Таролог Галина Янко назвала 20 мая напряженным днем в отношении карьеры.

Близнецы

Кто-то из коллег или начальства попросит вас взять на себя больше ответственности. Вы не уверены, что готовы к этому, но поймете, что это ваш шанс как-то проявить себя.

Девы

Попросите людей повторить свои слова, чтобы не ошибиться в их интерпретации. Чем менее откровенны вы будете, тем меньше шансов, что вы попадете впросак. Вы подходите к завершению долгого изнурительного проекта, но последний рывок будет непростым.

Стрельцы

В вашей голове крутятся проблемы, о которых вы не можете поговорить с другими. Вам хочется перестать думать о них хотя бы для того, чтобы выспаться ночью. Беспокойство окажет свое воздействие, сделав вас более тихими, чем обычно, и гораздо менее похожими на себя. Помните, что это временное явления и через пару дней все наладится. А пока просто воспользуйтесь любой возможностью отвлечься от мрачных мыслей.

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