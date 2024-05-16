Почему в пятницу, 17 мая, женщинам рекомендовано хорошенько развлечься: наш день, девочки

Предстоящая пятница будет наполнена восхитительными женскими энергиями, поймав которые, каждая из нас сможет стать чуточку счастливее.
В этот день женщинам будут даваться все дела, которые связаны с прекрасной половиной человечества. Вселенная будет приветствовать творчество и наведение красоты.
А еще дамам рекомендуется хорошенько расслабиться в этот день, совершить то, что давно хотелось, съесть то блюдо, от которого в мыслях текут слюнки. Не сдерживайте свои желания! 17 мая женщинам можно все!
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