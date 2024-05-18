Гороскоп на неделю с 20 по 26 мая для всех знаков зодиака

С одной стороны, на этой неделе в людях буквально расцветает и раскрывается творческий потенциал, внутренний голос дает хорошие советы, общение идет на лад, договариваться друг с другом станет в разы проще.

С другой стороны, мы можем быть растерянными, распыляться и поддаваться эмоциям. Зато станет понятно, что нужно в своей жизни изменить.

Teleprogramma.pro расскажет, чем еще запомнится эта неделя каждому из знаков зодиака.

Близнецы

На этой неделе удача вам сопутствует, особенно в вопросах, касающихся общения. Вы сможете наконец-то наладить связи с нужными вам людьми.

Любовь

На этой неделе важно быть честными, но не грубыми. Слишком прямолинейное заявление может оттолкнуть близкого человека.

Финансы

Не самое благоприятное время для финансов, есть риск принять неверное решение и из-за этого потерять крупную сумму. Постарайтесь относиться к деньгам бережно и аккуратно.

Здоровье

Хороший период, чтобы отказываться от вредных привычек. Сначала может быть непросто, но результат вас непременно порадует.

Овен

Овны окажутся в центре внимания. Вы будете нарасхват, ваши присутствие и помощь потребуются буквально всем. Но при всей вашей незаменимости и популярности, увы, положиться на этой неделе вам не на кого, так что рассчитывайте исключительно на собственные силы и принимайте решения самостоятельно.

Телец

Тельцы на этой неделе в ударе. Вы будете полны сил и энтузиазма, что позволит вам добиваться любых поставленных целей. Вы сможете убедить окружающих поступать так, как вы считаете правильным, и они начнут действовать в ваших интересах. Не отступайте, куйте железо пока горячо – такие удачные недели бывают нечасто.

Рак

Раков в эту неделю внесет на гребне творческая волна. Любое творчество приветствуется, оно поможет вам раскрыть потенциал. А вот эмоциональные качели и агрессия противопоказаны. Если почувствуете, что закипаете, не срывайтесь на окружающих, лучше побудьте в уединении, пока не остынете.

Лев

Неделя принесет Львам важные события и приятные новости. Может быть, вы получите повышение, а может быть, вам ответит взаимностью человек, который вам нравится. Главное в этом деле – не спешить, действовать разумно и спокойно. И обязательно находите время для отдыха.

Дева

Девы, будьте спокойны и неотвратимы, как асфальтовый каток. Да, он движется не быстро, зато уверенно и неумолимо. Торопиться вам особо некуда, а ваша методичность обязательно поможет добиться нужных результатов. А чтобы было нескучно – вооружайтесь нетривиальными идеями, не бойтесь нового и необычного.

Весы

Окружение Весов может начать сеять панику по поводу огромной кучи дел, которые всенепременно нужно выполнить, и желательно, сию секунду. Не поддавайтесь общей панике, на самом деле, не все так страшно. Напишите список этих самых дел, расставьте приоритеты и спокойно приступайте к выполнению.

Скорпион

В Скорпионах проснется внутренний Халк, который будет вас подбивать крушить все вокруг. Что ж, нужно просто признать, что бывают такие дни, когда вами руководит ярость. Направьте ее в правильное русло – не на ссоры с окружающими, а, например, займитесь спортом или возьмитесь за нерешаемую задачу. Сейчас вы с ней точно расправитесь.

Стрелец

Стрельцам потребуются навыки опытного укротителя: укрощать предстоит собственные эмоции. Они могут помешать вам увидеть ситуацию как она есть. К примеру, вы можете не увидеть истинных намерений кого-то из окружающих, распыляться на всякую ерунду вместо важных дел или наделать ошибок.

Козерог

Козерогам предстоит быть арбитрами в спорных или просто конфликтных ситуациях. Здесь вам помогут хладнокровие и привычка стараться ко всему подходить объективно. Также на этой неделе вы сможете познакомиться с нужными людьми. А вот тех, кто вас раздражает, лишите своего общества, не тратьте время на тех, кто вам неприятен.

Водолей

Водолеев могут настичь «грехи» прошлого. Если вы что-то не сделали, забыли, не отправили какие-то данные или не подали документы – не ждите последствий. Берите ноги в руки – и вперед, подбирать хвосты и исправлять ошибки, пока не поздно. Сейчас вы еще можете отделаться малой кровью.

Рыбы

На Рыб снизойдет озарение, что если продолжать делать все то же самое, что и всегда, очень странно ждать каких-то других результатов. Воспользуйтесь вдохновением этой мысли и начните что-то делать иначе, чтобы сделать свою жизнь лучше. Эта неделя для этого прекрасно подходит.