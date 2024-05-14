14 мая – время денег! Открывается портал в финансовый поток, который станет еще сильнее

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала сайту Teleprogramma.pro об особенностях 14 мая. Если правильно использовать его силу, то можно значительно повысить уровень своего благосостояния.

«14 мая Солнце переходит в знак Тельца, где простоит месяц, до 14 июня, вместе с нашим главным благодетелем — Юпитером. Этот транзит очень хорошо использовать для самовыражения, реализации идей, планов, монетизации проектов. Предупреждение от звезд: сейчас очень легко впасть в интеллектуальную гордыню и потерять уважение к другим — постарайтесь избежать этого, иначе ничего хорошего из данного транзита извлечь не удастся», — сказала эксперт.

По словам Анны Дудчик, 19 мая к Солнцу и Юпитеру в Тельце присоединится прекрасная Венера и еще больше усилит финансовый потенциал данного отрезка времени, а также даст тягу прекрасному, красивым вещам, улучшениям в доме, недвижимости и автомобилям, роскоши и люксу всякого рода.

«Здесь главное — сохранять благоразумие и покупать то, что мы можем себе позволить, а не больше того, не пытаться казаться тем, кем мы не являемся, не покупать в избытке красивые, но бесполезные вещи на последние деньги», — заметила астролог.

Это хорошее время для инвестиций, операций с недвижимостью и автомобилями.

С 31 мая в Тельца также войдет Меркурий, и в период до 8 июня у нас, вдобавок ко всему, «образуется хорошая йога интеллекта», и это очень хорошее время, чтобы использовать свои знания и умственные способности и сделать из этого какие-то успешные проекты, начать получать доход или увеличивать его, расширяться, вкладываться.

«Если вы задумываетесь о том, чтобы пойти учиться, с 31 мая по 8 июня — самое удачное время», — подчеркнула Дудчик.

Астролог заметила, что на уровне государства возможны какие-то важные решения в сфере финансов и недвижимости, стабилизации экономики.

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