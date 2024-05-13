Почему 14 мая людям стоит притихнуть и закрыть рот на замок: день с мощной энергией во вред и на пользу

14 мая — это особый день, когда каждый из нас имеет возможность изменить свою судьбу. При этом как в худшую сторону, так и в лучшую. В этот день особенно важно прислушиваться к советам экспертов. Ведический астролог Анна Дудчик поделилась своими рекомендациями специально для сайта Teleprogramma.pro.

«14 мая мы можем быть жесткими и даже агрессивными. Особенно это может проявляться в речи, можно наговорить колкостей и обидных вещей друг другу, о чем впоследствии придется пожалеть. Поэтому советую не вовлекаться в подобные конфликты, а лучше заняться рутинными делами. Если энергии много, лучше заняться спортом или отправиться на прогулку», — сказала Дудчик.

Анна также предупредила о риске отравлений в этот день, поэтому советует не употреблять алкоголь и сомнительную пищу. «Берегите почки и поясницу», — добавила она.

Но не все так мрачно. 14 мая — это отличный день для лечения и косметических процедур. Так что если вы давно планировали что-то изменить в себе, лучшего периода не найти. Все должно пройти на ура.

«С благодарностью вспоминаем тех, кого уже нет с нами», — также посоветовала астролог.

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