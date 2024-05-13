Настал день великого счастья! Сбудется то, что хотелось давно: гороскоп на 13 мая

13 мая — это радостный день для многих согласно астрологии. Не упустите шанс и воспользуйтесь его благоприятной энергией!

Ведический астролог Анна Дудчик эксклюзивно для Teleprogramma.pro раскрыла удивительные особенности этого великолепного времени.

«Это прекрасный легкий день. Благоприятны любые начинания, так что дерзайте и творите. Вдвойне будет везти людям, связанным с творчеством. День отлично подходит для работы с землей и растениями. Если вы с кем-то в ссоре, сегодня самый лучший день, чтобы помириться. Но мы можем быть более эмоциональны, чем обычно, поэтому следим за своим эмоциональным фоном и стараемся не принимать судьбоносных решений под влиянием эмоций. Если нужно успокоить нервы, подойдут все виды водных процедур. Считается, что если сегодня надеть что-то новое из одежды, то человека ожидает финансовый успех на ближайший месяц», — раскрыла астролог Дудчик.

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