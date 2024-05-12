Стала известна астропалитра недели с 13 по 19 мая: носите одежду этих цветов и будет вам счастье

Известный астролог и телеведущая Василиса Володина в своем телеграм-канале рассказала об астропалитре предстоящей недели, которая характеризуется движением Венеры по знаку Тельца. Эксперт посоветовала, в одежду каких цветов нужно облачаться с 13 по 19 мая, что притянуть удачу и счастье.

Оказывается, это все оттенки зеленого. Причем, цвета травы могут присутствовать не только в одежде, но и аксессуарах, и даже маникюре. И это уже поможет настроиться на счастье и удачу.

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«Венера все дальше движется по Тельцу и дарит нам все более насыщенные травянистые оттенки и чуть более холодные, чем раньше», - отметила Василиса Володина.

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