Следует отказаться от важных дел: астролог рассказала, как уберечь себя от проблем 11 мая

Хаос может повлиять на результаты дел. Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Ведический астролог Анна Дудчик рассказала, чем лучше заняться 11 мая, чтобы не нарваться на проблемы.

Приближается 11 мая, когда многие будут наслаждаться завершением праздничных дней.  Но хоть в целом день обещает быть спокойным, некоторые проблемы могут свалиться на голову. Об этом предупредила ведический астролог Анна Дудчик. Она рассказала читателям Teleprogramma.pro, что можно ждать в этот день и как себя обезопасить от лишних хлопот. По ее словам, 11 мая, суббота, день для отдыха и восстановления сил.

«Не советую планировать на сегодня какие-либо важные дела и начинания, ведь энергии дня таковы, что результат слишком непредсказуем и может нас совсем не порадовать. В окружающем хаосе советую заняться рутинными делами, расслаблением. Также день хорошо подходит для религиозных обрядов и духовных практик», — пояснила эксперт. 

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Она добавила, что если в субботу оказывать помощь другим людям, то это чистит карму. По словам астролога, лучше всего помогать пожилым людям и нуждающимся. 

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