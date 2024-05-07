Эзотерик Илья Шенгелия предупредил, что обязательно нужно сделать 9 мая: «Цели будут достигнуты»

Для россиян 9 мая значит очень много. В этот день проходит парад и другие мероприятия. Но мало кто знает, что необходимо сделать в этот день. Об этом для читателей Teleprogramma.pro рассказал эзотерик, преподаватель эзотерических практик Илья Шенгелия. Он отметил, что можно правильно направить энергию и тогда будет проще достичь своих целей.

«В мире существуют разные типы состояний сознания, другими словами, в мире много различных энергий. Чем больше людей в эти энергии включены, тем она сильнее. 9 мая много людей думают о победе, поэтому эта энергия сильно проявлена.

И вы можете в этот день, настроившись на эти эманации победы, подумать или лучше записать свои планы, в которых вы хотите преуспеть. Сделайте список своих целей и настройтесь — эти цели будут достигнуты! Убедите себя в этом. И энергия победы поможет и вам! Что точно не стоит делать в День Победы — так это унывать и думать о плохом», — поделился эксперт.