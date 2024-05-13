Какие знаки зодиака попадут под влияние планет с 13 мая

Таролог
Весы
Начало недели может оказаться сложным в плане эмоций. Вам важно не сравнивать свой путь с достижениями окружающих. Ваша уникальность — это ваше преимущество.
Стрельцы
Ваша энергия и амбиции могут привести к небольшому стрессу, если не найти выход для их реализации. Найдите баланс между желаниями и возможностями.
Рыбы
Сегодня отличный день для командной работы и совместных проектов. Ваше умение сглаживать острые углы поможет достичь гармонии в коллективе.
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