Какие знаки зодиака попадут под влияние планет с 13 мая

Таролог Галина Янко назвала 13 мая сложным днем для некоторых знаков.

Весы

Начало недели может оказаться сложным в плане эмоций. Вам важно не сравнивать свой путь с достижениями окружающих. Ваша уникальность — это ваше преимущество.

Стрельцы

Ваша энергия и амбиции могут привести к небольшому стрессу, если не найти выход для их реализации. Найдите баланс между желаниями и возможностями.

Рыбы

Сегодня отличный день для командной работы и совместных проектов. Ваше умение сглаживать острые углы поможет достичь гармонии в коллективе.