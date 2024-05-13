Какие знаки зодиака попадут под влияние планет с 13 мая

Фото: freepik.com

Таролог Галина Янко представила прогноз на понедельник.

Таролог Галина Янко назвала 13 мая сложным днем для некоторых знаков.

Весы 

Начало недели может оказаться сложным в плане эмоций. Вам важно не сравнивать свой путь с достижениями окружающих. Ваша уникальность — это ваше преимущество.

Стрельцы 

Ваша энергия и амбиции могут привести к небольшому стрессу, если не найти выход для их реализации. Найдите баланс между желаниями и возможностями.

Рыбы

Сегодня отличный день для командной работы и совместных проектов. Ваше умение сглаживать острые углы поможет достичь гармонии в коллективе.

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