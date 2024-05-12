Какие знаки зодиака окажутся под влиянием звезд с 12 мая

Таролог Галина Янко назвала 12 мая нетривиальным днем для некоторых знаков.

Львы

Вы можете оказаться вовлечены в драму, в которой будут присутствовать и желание, и зависть. При этом вы обладаете достаточным умом и мудростью, чтобы перевернуть все с ног на голову. Возможно, вы раздумываете, стоит ли вкладывать деньги в хобби, которое вам просто безумно нравится или взвешиваете все «за» и «против» новых отношений и думаете, стоит ли оно того. Возможно, вы даже одержимы кем-то или чем-то, но не знаете, что делать дальше.

Водолеи

Сохранение информации в тайне может показаться хорошим способом обратить ситуацию себе на пользу. Но что, если кто-то играет с вами в вашу же игру? Сколько бы вы ни обсуждали проблему, это ни к чему не приведет. Если никто из вас не хочет быть честным, то как же быть? Если вы хотите, чтобы дело продвигалось вперед, то одному из вас придется сказать правду.

Рыбы

Вы будете в настроении расширять круг общения. Но знакомые места или лица могут привлекать вас не меньше, чем новые. Более того, приглашение людей к себе домой может показаться вам не менее привлекательным, чем выход в свет.