Спокойствие, только спокойствие: какие знаки смогут навести порядок в отношениях с 10 мая

Таролог Галина Янко назвала 10 мая продуктивным днем в плане отношений.

Овны

Прошлые проблемы могут всколыхнуться глубоко внутри вас. Однако это реальная возможность поработать с ними и попытаться осмыслить их с помощью вашего нынешнего сознания и новых знаний. Также может вспомниться человек из вашего прошлого, возможно, кто-то влиятельный, с кем вы работали, и вы можете даже выйти с ним на контакт.

Весы

В вашей ситуации сейчас есть нечто парадоксальное. Если вас не устраивают некоторые люди в вашем окружении или один человек в частности, вы можете попытаться расширить круг общения, при этом опасаясь новых разочарований и делая то шаг вперед, то назад. Однако учтите: кто-то, с кем вы столкнетесь сегодня, может привнести новое измерение в вашу жизненную ситуацию и стать вашим долгосрочным союзником.

Раки

В последние дни на первый план выходят отношения, вы заняты установлением более жестких личных границ. Теперь акцент меняется, появляется ощущение новизны, которое вы хотите сохранить, но при этом не стоит быть легкомысленными.