Какие знаки обретут новые силы с 9 мая

Таролог Галина Янко назвала 9 мая удачным днем во всех сферах жизни.

Скорпионы

Для вас период напряженных размышлений заканчивается, вы возвращаетесь в настоящий момент и чувствуете себя более энергичными. Искра, которой вы так известны, возможно, несколько притупилась в последнее время, но теперь вы чувствуете себя веселее, бдительнее и готовы к вызовам. Совсем скоро это отразится на вашей финансовой ситуации.

Козероги

Ваши жизненные силы и энергия сегодня на высоте. Вы готовы к любым вызовам и препятствиям. Это отличное время, чтобы обратить внимание на свою диету, приступить к физическим упражнениям и пересмотреть распорядок дня. Небольшие изменения могут оказать на вас очень положительное долгосрочное влияние. Друг или партнер может подбодрить вас или присоединиться к вам.

Водолеи

Ваши цели и амбиции приобретают сейчас гораздо большее значение. Вы хотите взаимодействовать с людьми, с которыми чувствуете связь, и кто-то влиятельный может оказать вам щедрую поддержку. Не исключено, что вы станете играть роль лидера. Если вы когда-нибудь думали о собственном бизнесе, друзья могут подтолкнуть вас к этой цели.