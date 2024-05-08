Какие знаки зодиака подвергнутся влиянию планет с 8 мая

Таролог Галина Янко рассказала, каким днем станет 8 мая для некоторых знаков.

Овны

Венера в соединении с Плутоном может побудить кого-то обсудить с вами проблему, которую он не может обсудить ни с кем другим. Есть что-то в вашем спокойном принятии и неосуждающем подходе, что привлекает тех, кто попал в беду. Постарайтесь не впитывать их слова и не принимать их близко к сердцу. Выслушайте их и позвольте им поплакаться на вашем плече.

Раки

Поскольку Венера находится в противостоянии с Плутоном, желание форсировать события будет очень велико. Однако это, скорее всего, не принесет вам ничего хорошего. Независимо от того, хотите ли вы завязать роман или реализовать предпринимательскую идею, лучше позволить событиям развиваться естественным образом.

Девы

Возможно, вы предпочитаете быть у всех на хорошем счету, но иногда это просто невозможно. Иногда необходимо жестко отстаивать свои интересы. Если вы этого не сделаете, кто-то получит то, что хочет, а вам придется разбираться с последствиями. Если вам нужно обратиться к кому-то с дерзкой просьбой, делайте это уверенно и не извиняйтесь.

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