Какие знаки зодиака ждут изменения в карьере с 7 мая

Таролог Галина Янко назвала 7 мая благоприятным днем в рабочей сфере.

Тельцы

У вас большие планы, но мало веры в то, что вы сможете их осуществить? Мощный планетарный аспект может стать призывом не позволять ограничениям сковывать вас. Динамичный фокус побуждает вас расширять границы и пробовать что-то новое, даже если это немного пугает. Просто сделайте маленький шаг за пределы зоны комфорта.

Девы

Устали от рутины? Возможно, если бы у вас было хобби, которым вы могли бы занять свои дни, вы были бы намного счастливее. И все же несколько небольших изменений в карьере сегодня могут позволить вам извлечь максимум пользы из вашей нынешней ситуации. Поскольку Венера в квадратуре с Плутоном, вы можете сделать одно дело, которое покажется незначительным, но приведет к тому, что вы примете по-настоящему вдохновляющий вызов.

Козероги

Кто-то на работе опирается на вас, хотя вполне способен справиться с делами сам? Если да, то энергия дня призывает оборвать эти связи и побудить этого человека быть более самостоятельным. Будучи менее эмоциональным человеком, вы будете действовать взвешенно и, возможно, даже предложите компромисс, пока он не встанет на ноги. Но если вас это сильно напрягает, не затягивайте с этим.

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