Когда лучше заняться огородом, выходить замуж или инвестировать деньги — лунный календарь на неделю с 6 по 12 мая

Май набирает обороты, впереди вторая часть выходных и праздников. Ведический астролог Татьяна Забелло поделилась, чем стоит заняться в эти дни.

6 мая, понедельник

Важные дела следует успеть начать до 12:10 по мск.

С 12.10 стартуют лунные сутки «Пустые руки» — не начинайте важных дел, займитесь уборкой или рутиной.

7 мая, вторник

Новолуние или безлунье. Такое время подходит для подведения итогов, завершения дел и поминания предков. Духовные практики и молитвы в этот день приносят особенный результат.

8 мая, среда

Символ дня — нож.

Подходящая деятельность: начало диеты, очищающие действия, очищение огнем, начало «войны» — это может быть развод или другой судебный процесс. День подходит для лечения, проведения операций, изготовление украшений, начала обучения и посевов.

Неподходящая деятельность: свадьба, командная работа, начало длительного проекта.