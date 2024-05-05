Когда лучше заняться огородом, выходить замуж или инвестировать деньги — лунный календарь на неделю с 6 по 12 мая

Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Астролог рассказала, в какие дни лучше начинать те или иные дела.

Май набирает обороты, впереди вторая часть выходных и праздников. Ведический астролог Татьяна Забелло поделилась, чем стоит заняться в эти дни.

6 мая, понедельник

Важные дела следует успеть начать до 12:10 по мск.

С 12.10 стартуют лунные сутки «Пустые руки» — не начинайте важных дел, займитесь уборкой или рутиной.

7 мая, вторник

Новолуние или безлунье. Такое время подходит для подведения итогов, завершения дел и поминания предков. Духовные практики и молитвы в этот день приносят особенный результат.

8 мая, среда

Символ дня — нож.

Подходящая деятельность: начало диеты, очищающие действия, очищение огнем, начало «войны» — это может быть развод или другой судебный процесс. День подходит для лечения, проведения операций, изготовление украшений, начала обучения и посевов.

Неподходящая деятельность: свадьба, командная работа, начало длительного проекта.

Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

9 мая, четверг

В целом день имеет среднюю силу для успешности в начинаниях.

Символ дня — карета или телега, наполненная урожаем.

Подходящая деятельность: сельское хозяйство, начало длительного проекта, торговля и другие финансовые дела. Можно запустить творческий проект, начать строительство, решиться на переезд в новый дом. День подходит для бракосочетания, путешествия на большие расстояния, зачатия и крупных покупок, в том числе драгоценностей, приобретения автомобиля.

10 мая, пятница

Праздник Акшая Тритья. В этот день оба светила — и Солнце, и Луна — имеют особенную силу! Это один из лучших дней года для построения планов и различных начинаний!В этот день в Индии принято покупать украшения, инвестировать свои средства и заключать важные сделки.

Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

11 мая, суббота

Символ дня — слеза или алмазный инструмент.

Подходящая деятельность: соревнования, выяснение отношений. Можно решиться на жесткие действия, требующие физической силы, такие как вырубка деревьев, снос строений. Откажитесь от старых вещей и привычек, позвольте себе уединение, медитацию, уместна будет сельскохозяйственная деятельность.

12 мая воскресенье

Символ дня — птица феникс.

Подходящая деятельность: попробуйте вернуться к старым делам, которые уже однажды не получились, дайте им второй шанс. Уместны будут путешествия, паломничество, сельскохозяйственная работа, творчество, изучение оккультных наук. Смело решайтесь на строительство, начало архитектурных работ. В этот день можно и нужно молиться за себя или других, работать с детьми и животными, нести новые знания, преподавать. Подойдет это время и для омолаживающих процедур, лечения, и, конечно, стоит уделить время семье.

Ведический астролог Забелло Татьяна желает Вам счастливой и успешной жизни!

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