Назван важный день для всего человечества в мае: каждый обретет счастье, любовь и достаток

Согласно ведической астрологии, Акшая Тритья — наилучший день для любых начинаний. В 2024 году — это 10 мая, об этом рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло.

Каждое начинание, каждая идея, зародившиеся в этот день, обречены на удачу. Все, что мы делаем, прорастет и даст плодоносные всходы. Но как провести этот день, чтобы мечты превратились в реальность?

Проснувшись утром, мы должны на бумаге обычной ручкой записать свои планы, цели и желания на год, 3–5–10 лет. Постарайтесь максимально прочувствовать, как все, что вы написали, уже исполнено. Ощутите эмоции, которые приходят вместе с исполнением желаний. И останьтесь в этом состоянии в течение всего дня.

Этот день — это не просто возможность, это шанс изменить свою судьбу. Это день, когда вера в чудо становится реальностью. Это день, когда мы можем взять свою жизнь в свои руки и сделать ее такой, какой мы всегда хотели ее видеть. Это день, когда мы можем стать творцами своей собственной судьбы.

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