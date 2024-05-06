Какие знаки зодиака почувствуют напряжение в общении с 6 мая

Таролог Галина Янко назвала 6 мая неблагоприятным днем в плане отношений.

Весы

Вы можете чувствовать себя напряженно и даже завидовать, когда друг или партнер похвастается чем-то, что вы с удовольствием взяли бы себе. Это может омрачить сегодняшний день, если вы позволите себе это. Эмоциональный угол Венера/Плутон может вывести вас из себя. Стоит ли раздражаться? Есть вероятность, что если вы и получите эту вещь, то она не доставит вам столько удовольствия, сколько вы думали, и в итоге вы почувствуете, что зря потратили деньги.

Стрельцы

Вы можете быть убеждены, что кто-то точит на вас зуб, в то время как этот человек просто без задних мыслей указывает на то, как можно улучшить общее дело. Это может быть начальник, авторитетный человек или клиент. Если это так, постарайтесь не принимать эти слова близко к сердцу.

Рыбы

День может омрачить стычка, когда вы и другой человек столкнетесь по поводу общей цели или плана. Угол Венеры к Плутону говорит о том, что разговоры могут быть напряженными, а эмоции — вспыхнуть. Лучше подождать до другого дня, когда настроение будет более легким и светлым. Венера побуждает вас играть в дипломата.

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