Майские праздники: назван точный день, когда сбудутся желания и мечты

Праздники и веселье — это то, что мы все ждем с нетерпением, особенно когда они выпадают на выходные. Но как же себя вести, чтобы не только хорошо провести время, но и угодить звездам? Вот несколько советов астролога на майские праздники. Анна Дудчик, ведический астролог, рассказала сайту Teleprogramma.pro, чего ждать нам от праздничных выходных с точки зрения астрологии.

В выходные, 4 и 5 мая, энергии будут тяжеловатые, мы можем быть немного растерянными и замедленными. Планирование серьезных дел и покорение новых высот лучше отложить, посоветовала астролог. Сейчас планеты хотят от нас, чтобы мы уменьшили свое эго и больше уделяли времени и внимания другим людям, помогали, заботились, делились.

Накопившиеся дела нужно постараться решить в понедельник, 6 мая, ведь в это день все сложится легко и приятно.

Во вторник, 7 мая, мы окажемся в энергиях новолуния, что может вызвать сонливость, упадок сил, эмоциональные всплески, вспыльчивость и скандальность. Постарайтесь не переедать в этот день, если есть не хочется — не заставляйте себя. Обязательно следите за водным режимом, пейте чистую воду. А вот от алкоголя лучше отказаться. Если сложно держать эмоции под контролем, помогают водные процедуры — душ, мытье рук, прослушивание шума воды, медитация у воды или под звуки потока, благоприятны прогулки у водоемов.

Активность и эмоциональная стабильность начнут возвращаться к нам уже во второй половине 8 мая. Это самое лучшее время для планирования, загадывания желаний, постановки целей, прописывания планов, шагов, смет. Не пропустите удачу в этот период!

«Начинать реализовывать все запланированное советую уже в четверг, 9 мая. Если планируете что-то важное и подбираете день, смело выбирайте этот четверг», — сказала Анна Дудчик.

Пятница, 10 мая, также обещает быть успешной. Кроме того, это хорошее время для веселья, праздника, встреч с друзьями, передвижений, активного отдыха, застолий и угощений.

«Единственное, в этот день есть риск травм, поэтому не советую увлекаться экстремальными развлечениями», — заметила астролог.

Помните, что звезды могут помочь нам, если мы будем следовать их советам. Веселитесь, отдыхайте, но не забывайте о мере и уважении к окружающим.

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