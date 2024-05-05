Какие знаки зодиака попадут под влияние планет с 5 мая

Таролог Галина Янко назвала 5 мая отличным днем для путешествий и общения.

Близнецы

Готовы к приключениям? Почему бы не совершить захватывающее путешествие за город или посетить увлекательное место, не выезжая из своего города? Вместо того чтобы придерживаться привычных мест, планетарная энергия подталкивает вас исследовать что-то совершенно новое и оригинальное.

Львы

Планеты намекают на скрытность в ваших действиях. Возможно, вы хотите сохранить свои новые отношения в секрете, или у вас есть другие планы, которыми вы пока не готовы поделиться.

Рыбы

Готовы завести новых друзей? Сегодня вас тянет на общение с единомышленниками. Вы будете привлечены к творческим и вдохновленным личностям, а также к тем, кто просто оригинально выглядит. Возможно, кто-то из ваших новых знакомых станет для вас настоящим вдохновением.

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