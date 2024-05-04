Каким знакам пора пересмотреть круг общения с 4 мая

Таролог Галина Янко назвала 4 мая отличным днем для общения и новых знакомств.

Раки

Не забывайте о своих старых и верных друзьях, но и будьте открыты для новых людей, которые могут появиться на горизонте. Вложения в отношения и в себя сейчас могут принести вам ощутимые дивиденды. Не стесняйтесь выходить в свет, наслаждаться общением и заводить новые знакомства.

Стрельцы

Время пересмотра вашего списка контактов настало. Это идеальный момент, чтобы очистить ваш круг общения от лишнего и восстановить связи с теми, кого вы давно не видели и скучали по ним. Возможно, вас ждет случайная встреча с человеком, которым вы давно восхищались, или вы почувствуете желание встретиться с давними друзьями.

Водолеи

Используйте это время для восстановления отношений через откровенные разговоры и сердечные беседы. Иногда самый лучший способ прийти к порядку в жизни — это просто отпустить то, что вас тяготит. Если вы собираетесь приобрести что-то дорогое или сделать крупные инвестиции, не забудьте сохранить чеки и документы: они могут вам пригодиться в будущем.

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