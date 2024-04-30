Тельцы, Девы, Водолеи и Рыбы — баловни судьбы, которые сорвут денежный куш в мае: прозрение Тамары Глобы

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на май, назвав знаки зодиака, которые сумеют пополнить свои сбережения. Эти баловни судьбы могут разбогатеть, не прикладывая особых усилий.

Еще больше новостей о звездах в Telegram-канале «Звездная пыль».

Тельцы получат неожиданное вознаграждение в виде аванса от судьбы. Этот знак зодиака может рассчитывать на то, что май откроет перед ним перспективы, которыми обязательно нужно воспользоваться. Месяц будет также удачен для заработков. Этот период стоит начать с обучения и новых проектов, которые окажутся перспективными и успешными.

Дев помимо знакомств и любви ждет возможность проявить свои таланты. Судьба даст им перспективы, а они потребуют затрат, в том числе и финансовых. Однако позже эти вложения окупятся. И принесут карьерные возможности, а вместе с тем и денежные поступления.

Водолеи в мае пополнят свой кошелек и имущество. Этот месяц станет удачным в плане карьеры и творчества. В целом период будет благоприятен для реализации планов, но не в одиночестве, а с друзьями или близкими. Этот знак зодиака будет продвигать свои идеи.

Рыб ждет хороший период для заработков. Этот знак зодиака удивит своим интеллектом. Интересные проекты принесут им отдачу почти сразу же. Также май будет удачен для путешествий, поездок и новых знакомств.