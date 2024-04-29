Телец получит аванс от судьбы, Овна ждут перемены, Близнецов — большой успех, Рак встретит покровителя: прогноз Тамары Глобы на апрель

Тамара Глоба в своем YouTube-канале поделилась прогнозом на апрель для некоторых знаков зодиака, выделив основные важные события для этих везунчиков.

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Овен

Май подарит новые возможности, интересные встречи представителям этого зодиакального круга. Этот период будет активным для вас. Запланированные проекты, поездки, а также приключения станут неотъемлемой частью вашей жизни. Появится шанс улучшить финансовое положение, приобрести что-то важное, начать новое дело. Ваши идеи воплотятся в реальность. К концу месяца откроются новые горизонты — путешествия, знакомства, обучение и приключения, которые привнесут в вашу жизнь свежие лица. Такие перемены пойдут этому знаку только на пользу.

Телец

Май станет временем получения любви и поддержки от окружающих. Вы сможете продвинуться в своих интересах и проектах. Вам помогут многие люди. Это может быть награда за прошлое или аванс на будущее. Возможно зачатие или беременность. Также есть вероятность начала нового дела, которое вам по душе. Май преподнесет неожиданные перспективы — воспользуйтесь ими. В конце месяца у вас появится шанс заработать, этот период будет связан с обучением и новыми проектами.

Близнецы

Май станет периодом активной работы над вашими проектами. Друзья помогут вам найти новый путь. Мужчины окажут поддержку, а женщины станут вашими покровительницами. Идеи и дела, начатые в конце месяца, получат успешное развитие. Это также время, когда вы можете планировать будущие проекты. Они будут реализовываться поэтапно в течение нескольких лет. Если вы завершите незавершенные дела и начнете новые проекты, месяц обещает быть продуктивным.

Рак

Май — месяц возможностей. В вашу жизнь войдут новые люди или вернутся старые знакомые, которые принесут перспективы. Люди, которые станут вашими покровителями, помогут продвигать ваши дела и идеи. Руководство подтолкнет вас к реализации проектов и идей. Одновременно заниматься несколькими делами будет сложно, но важно проявлять активность. В конце месяца руководство обратит внимание на ваши таланты и достижения.