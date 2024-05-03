Гороскоп на неделю с 6 по 12 мая для всех знаков зодиака

Мы станем чувствительными и эмоциональными, будем остро реагировать на все подряд. При этом время понесется как сумасшедшее, мы можем не поспевать за событиями, появится чувство, что мы уже везде опоздали. Из-за этого общий уровень нервозности и агрессивности повысится, начнут вспыхивать бессмысленные конфликты.

Что делать? Меньше контактировать с людьми, особенно с теми, кто нас раздражает, больше гулять, медитировать, уделять время физическим нагрузкам. Это поможет нам оставаться в равновесии и не наделать досадных глупостей.

Teleprogramma.pro расскажет, насколько сильно эти тенденции отразятся на каждом из знаков Зодиака и как лучше действовать.

Телец

Если вам не удается настоять на своем, вспомните о таком инструменте как компромисс. Так вы добьетесь гораздо большего, чем если продолжите давить.

Любовь

Вы настолько заняты работой, что близкие вас скорее раздражают, а не радуют. Они не виноваты, что вам не до них. Все-таки постарайтесь быть внимательнее и нежнее.

Финансы

На вас снизойдет озарение, и вы поймете, как увеличить свой денежный поток. Не отмахивайтесь от этих мыслей, подумайте над тем, как внедрить возникшую идею.

Здоровье

Прислушивайтесь к своим ощущениям, давайте себе возможность отдохнуть. И главное – не копите агрессию, это разрушает. Сбрасывайте напряжение в бассейне или спортзале.

Овен

Овнам начнет казаться, что весь мир настроен против них, и растущее раздражение будут выплескивать на всех, кто имеет неосторожность встать у них на пути. Лучше всю злость вложите в спорт, а не в скандалы, больше пользы будет. А как остынете – принимайтесь за дела и будьте очень внимательны – велик риск совершить ошибку.

Близнецы

Если что-то не ладится, не принимайте близко к сердцу. На этой неделе будет много мелких неприятностей, но вас не должно это остановить, ведь вы уже максимально близко к успеху, к которому так долго шли. Не бросайте начатое, усиленно трудитесь, остался последний рывок.

Рак

Провокации и сплетни могут изрядно подпортить вам жизнь, а возможно, и подмочить репутацию. Как бы ни было обидно, и как бы вы ни были возмущены, не пытайтесь яростно доказывать, что вы не верблюд. Ваше ледяное спокойствие и уверенность в собственной правоте окажутся куда убедительнее криков.

Лев

Все те дела, что стояли колом, невзирая на все ваши усилия, на этой неделе сдвинутся с мертвой точки. Как по мановению волшебной палочки начнут возникать благоприятные возможности, счастливые шансы, будут приходить нужные люди, оказывать содействие и давать правильные советы. Ваша задача – использовать это с умом.

Дева

У Дев дела пойдут в гору, все наконец-то начнет складываться как надо. Вы настолько этим воодушевитесь, что будете буквально жить на работе. Это принесет свои плоды – вы достигнете практически всего, что задумаете. Главное при этом – учитывать не только свое мнение, но и прислушиваться к мнению окружающих.

Весы

Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать – заняться работой с документами, тут у вас все получится. А вот с людьми будьте осторожнее – вы пока слишком мнительны и чувствительны, любая ерунда сможет вас задеть, а вы из-за этого затеете бурную ссору. Оставьте как есть, и очень скоро перед вами извинятся.

Скорпион

Говорят, если хотите насмешить бога – расскажите ему о своих планах. Это как раз тот случай, все пойдет совсем не так, как вы запланировали. Не теряйтесь, импровизируйте, подстраивайтесь под ситуацию. Все получится. Слухам не верьте и сами их не распускайте. Это, конечно, весело, но может выйти вам боком.

Стрелец

Стрельцы впереди планеты всей – у вас столько энергии, что ею можно было бы освещать целый город. На растрачивайте ее понапрасну и направьте в мирное русло. Занимайтесь важными делами, знакомьтесь с полезными людьми, посещайте культурные мероприятия, игнорируйте скандалистов. И отличная получится неделя.

Козерог

Козерогам не стоит стучаться в закрытую дверь. Если что-то не получается – отложите на более благоприятное время, а эту неделю посвятите разным повседневным делам, мелким задачам, рутине. В конце концов, самые великие свершения состоят из маленьких дел. Как говорится, курочка по зернышку.

Водолей

Что посеешь – и пожнешь. Вас нагонят все заброшенные, отложенные и позабытые дела, придется в срочном порядке с ними разбираться. Не стесняйтесь просить о помощи окружающих. Это, конечно, трудозатратно и не очень приятно, но в одиночку справиться с этим снежным комом будет еще сложнее.

Рыбы

Рыбам предстоит напряженная неделя. Будет много забот, вы начнете опаздывать. Но поскольку у вас есть это предупреждение, вы можете иначе распланировать свое время и везде выходить заранее. А вот в конфликты вступать точно нет никакого смысла – пустая трата времени и нервов. Помните об этом.