28 апреля — лучший день весны для работы в саду: а еще узнаем в это время много нового

У россиян начинается череда весенних праздников с 28 апреля. И это очень удачное начало!

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала сайту Teleprogramma.pro, что символом этого дня является «Пучок корней». А это значит, что самое время ехать на дачу.

Дело в том, что данный символ во всех смыслах говорит о том, что в воскресенье людям нужно пустить некие корни. Это может быть посадка различных растений, которые очень хорошо примутся. Также благоприятна закладка фундамента для дома и прочих строений. То есть все занятия, где закладывается какая-то основа.

Хорошо 28 апреля начинать расследования, собирать информацию, изучать астрологию, заниматься ораторской деятельностью, выступать на публику. Также будут полезны дела, связанные с разрушением.

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