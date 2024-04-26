Почему 27 апреля человечеству нужно затаиться: кайтесь и наказывайте

Ведический астролог Татьяна Забелло предостерегла читателей Teleprogramma.pro от энергии непростого дня 27 апреля.

Покровителем его станет Индра, царь богов. В этот день постарайтесь отказаться от действий, который связанны с удовлетворением вашего эго, либо от действий из страха. Они плохо закончатся.

Не стоит начинать лечение в этот день, ложиться в больницу, избегайте хирургического вмешательства, если это возможно. Велик шанс, что все это завершится неблагоприятно.

Также высока вероятность того, что браки, заключенные 27 апреля 2024 года, будут неудачными, сложными, болезненными душевно.

Вместе с тем астролог говорит о том, что есть и благоприятная линия дел для этого дня. Например, космос приветствует административную деятельность, контроль и мониторинг ситуаций. Если вам нужно покаяться в каких-то поступках, то сделайте это 27 апреля. Если кого-то наказать, то тоже поторопитесь это совершить 27 апреля.

Приветствуется в этот период общение с авторитетами, оккультная деятельность. А если поможете кому-то, то это добро вернется вам с двойной выгодой.

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