Почему 27 апреля человечеству нужно затаиться: кайтесь и наказывайте

27 апреля не стоит лечиться и начинать дела. Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky

Ведический астролог Татьяна Забелло раскрыла секреты этих необычных суток.

Ведический астролог Татьяна Забелло предостерегла читателей Teleprogramma.pro от энергии непростого дня 27 апреля.

Покровителем его станет Индра, царь богов. В этот день постарайтесь отказаться от действий, который связанны с удовлетворением вашего эго, либо от действий из страха. Они плохо закончатся. 

Не стоит начинать лечение в этот день, ложиться в больницу, избегайте хирургического вмешательства, если это возможно. Велик шанс, что все это завершится неблагоприятно.

Также высока вероятность того, что браки, заключенные 27 апреля 2024 года, будут неудачными, сложными, болезненными душевно.

Вместе с тем астролог говорит о том, что есть и благоприятная линия дел для этого дня. Например, космос приветствует административную деятельность, контроль и мониторинг ситуаций. Если вам нужно покаяться в каких-то поступках, то сделайте это 27 апреля. Если кого-то наказать, то тоже поторопитесь это совершить 27 апреля.

Приветствуется в этот период общение с авторитетами, оккультная деятельность. А если поможете кому-то, то это добро вернется вам с двойной выгодой.

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