Каких дел лучше избегать на майские, а какие принесут удачу — лунный календарь на неделю с 29 апреля до 5 мая

Апрель уже совсем подходит к концу, впереди первая часть долгожданных выходных. Как нам провести эту неделю, чем стоит заниматься, а чего лучше сторониться, Teleprogramme.pro рассказала астролог Юлия Бельская.
29 апреля (понедельник)
Слоган дня: «Быстрая победа» (не окончательная). Покровитель дня — Апас, богиня вод.
Благоприятная деятельность: начало короткого проекта. Успех будет скорым, но на длинной дистанции можно «сдуться». Также подходят решительные действия, соревнования, участие в театральных представлениях.Удачной окажется деятельность, связанная с водой, например, водные путешествия; с очищением, с сельским хозяйством. Можно вдохновлять и вдохновляться, вступать в брак, посещать психолога или другого наставника.Неподходящая деятельность: дипломатия, завершение дел.
30 апреля (вторник)
Слоган дня: «Окончательная (полная) победа». Божество дня — Вишвадеваты (все боги).
Один из лучших дней месяца и точно лучший на этой неделе. Начните важное дело сегодня!
Благоприятная деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента, основы чего либо, посадка деревьев, руководящая деятельность, подписание контрактов, начало длительного обучения, написание книги или научной работы.
Обратите внимание! С 5:40 по мск и до 01:35 следующего дня действует необычное астрологическое сочетание Трипушкар йога. Все сделанное в это время повторится как минимум еще дважды. Будьте осознанны: не ссорьтесь, не берите в долг.Отправляйтесь в путешествие пусть даже и маленькое, сделайте сюрпризы для близких.
Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
1 мая (среда)
Символ дня: «Ухо» или «Три следа».
Благоприятная деятельность: начало новых деловых проектов, распространение информации, реклама, чтение и письмо, начало обучения, можно давать и получать советы, посещать психолога или астролога, покупать недвижимость. Будут уместны дипломатия, путешествия, крупные покупки, приобретение автомобилей, садоводство.
В целом день имеет среднюю силу для различных начинаний.
2 мая (четверг)
Лунные сутки «Пустые руки», совпадая с четвергом, дают особенно неблагоприятный результат. Не начинайте важных дел!Займитесь рутиной, уборкой или просто отдохните с семьей.
3 мая (пятница)
Символ дня: «Сто врачей», «Сто цветков».
Благоприятная деятельность: начало лечения, модернизация чего-либо, исследовательская деятельность, покупка недвижимости, покупка машины, начало обучения, реклама, все связанное со СМИ, подписание контрактов, садоводство.
Неблагоприятно: зачатие, брак, начало судебного процесса.
Лунный гороскоп. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
4 мая (суббота)
До 19:35 по мск действует символ «Стул без ножки».
Благоприятная деятельность: завершение дел, избавление от ненужного, решительные действия, опасные и рискованные действия, работа с механизмами, поиск фактов и правды о смерти и смертности, сельскохозяйственная деятельность, освоение медитации.
С 19:35 символ «Две головы».
Благоприятная деятельность: коллективная работа, начало лечения, закладка фундамента, покупка жилья, брак, образование, зачатие, финансовые операции, искусство, переезд в новый дом.
Так же с 19:35 и до 15:12 следующего дня действует астрологическое сочетание Трипушкар йога. Все сделанное в это время повторится как минимум еще дважды.
5 мая (воскресенье)
До 17:25 действует символ «Две головы».
Благоприятная деятельность: коллективная работа, начало лечения, закладка фундамента, покупка жилья, брак, образование, зачатие, финансовые операции, искусство, переезд в новый дом.
С 17:25 слоган дня: «Питание для всех» или «Богатый».
Благоприятные действия: начало путешествия, обучения, регистрация чего либо, подписание договоров, брак, все связанное с ритмом, групповые действия, творчество, садоводство, начало лечения, спа-процедуры, изучение оккультных наук, кулинария, приобретение домашних животных , усыновление ребенка, закладка фундамента.
Так же до 15:12 по мск действует сочетание Трипушкар йога — все сделанное в это время повторится как минимум еще дважды.