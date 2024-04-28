Каких дел лучше избегать на майские, а какие принесут удачу — лунный календарь на неделю с 29 апреля до 5 мая

Апрель уже совсем подходит к концу, впереди первая часть долгожданных выходных. Как нам провести эту неделю, чем стоит заниматься, а чего лучше сторониться, Teleprogramme.pro рассказала астролог Юлия Бельская.

29 апреля (понедельник)

Слоган дня: «Быстрая победа» (не окончательная). Покровитель дня — Апас, богиня вод.

Благоприятная деятельность: начало короткого проекта. Успех будет скорым, но на длинной дистанции можно «сдуться». Также подходят решительные действия, соревнования, участие в театральных представлениях.Удачной окажется деятельность, связанная с водой, например, водные путешествия; с очищением, с сельским хозяйством. Можно вдохновлять и вдохновляться, вступать в брак, посещать психолога или другого наставника.Неподходящая деятельность: дипломатия, завершение дел.

30 апреля (вторник)

Слоган дня: «Окончательная (полная) победа». Божество дня — Вишвадеваты (все боги).

Один из лучших дней месяца и точно лучший на этой неделе. Начните важное дело сегодня!

Благоприятная деятельность: начало длительного проекта, закладка фундамента, основы чего либо, посадка деревьев, руководящая деятельность, подписание контрактов, начало длительного обучения, написание книги или научной работы.

Обратите внимание! С 5:40 по мск и до 01:35 следующего дня действует необычное астрологическое сочетание Трипушкар йога. Все сделанное в это время повторится как минимум еще дважды. Будьте осознанны: не ссорьтесь, не берите в долг.Отправляйтесь в путешествие пусть даже и маленькое, сделайте сюрпризы для близких.