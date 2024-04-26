Земное чудо случится через 14 дней: уникальная дата согласно астрологии, когда сбывается все намеченное

Ведический астролог Татьяна Забелло рассказала журналисту сайта Teleprogramma.pro о дне преображения и исполнения желаний — 10 мая.

Если отсчитывать со дня публикации этого материала (26 апреля), то несложно понять, что уже через 14 дней может случиться настоящее чудо в жизни каждого.

«Акшая Тритья — лучший день для каких-либо начинаний, его дата не фиксирована. В 2024 году этот день выпадает на 10 мая. Слово «Акшая» в переводе с санскрита означает «непобедимый, вечный, нетленный». А слова «Тритья» обозначает третьи лунные сутки, которые благоприятны для всех начинаний», — пояснила изданию астролог.

Эксперт поведала, что любое дело, которое началось в этот день почти гарантированно станет успешным. Так что стоит точно понять, чего вы хотите в своей жизни, и начать успешный старт к успеху именно 10 мая.

Татьяна Забелло рекомендовала 10 мая с рассветом сделать с чувством радости духовную практику.

«Пропишите на листе бумаги свои планы, цели и желания на год, 3, 5,10 лет, как пожелаете. Именно на бумаге и своей рукой, не на компьютере или в телефоне. А теперь… почувствуйте как все, что вы написали, — исполнено! Точно осознайте, какие эмоции вы испытываете, какие чувства внутри вас. Это и есть ключ к исполнению желаний. И постарайтесь в течение дня пребывать в этом чудесном состоянии духа, воссоздавайте его. Берите и делайте!» — заявила астролог.

Очень хорошо на это время запланировать заключение брака, подписание договоров, старт различных проектов, важные приобретения, дороги, зачатие наследников. Впрочем, в это время можно начинать все что угодно!

А еще полезно будет купить золото и украшения, чтобы прилечь богатство и пожертвовать деньги тем, кто в них нуждается. Вам все вернется с торицей!

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