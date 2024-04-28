Какие знаки зодиака попадут под влияние звезд с 28 апреля

Таролог Галина Янко рассказала, что 28 апреля некоторые знаки смогут навести порядок во всех сферах жизни и открыт новые пути развития.

Близнецы

Космический толчок побуждает вас к наведению порядка в физическом и ментальном смысле. В процессе уборки вы сможете обнаружить скрытые сокровища, озарения или воспоминания, которые зарядят вас позитивной энергией. Этот ритуал очищения выявит то, что действительно имеет значение и отметет все второстепенное.

Девы

Кто-то, кого вы встретите, может преобразить вашу жизнь, даже если к этому на первый взгляд нет никаких предпосылок. Простой обмен мнениями может быть наполнен потенциалом и сулить финансовые перспективы. Этот разговор может открыть двери, о которых вы только мечтали, и расчистить пути к процветанию.

Козероги

У вас может появиться желание инвестировать в свое здоровье. Сочетание энергий, связанных с внешним успехом и внутренним спокойствием, напомнит вам, что истинное богатство включает в себя как материальную выгоду, так и психологическое благополучие.

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