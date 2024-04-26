Каким знакам стоит купить что-то новое, а кому лучше избавиться от лишнего с 26 апреля

Таролог Галина Янко назвала 26 апреля временем наведения порядка во всех сферах.

Девы

Вы стоите на пороге конфликтов и в то же время возможностей. Щекотливый вопрос кипит и может вот-вот вспыхнуть. Ваша задача — погасить пламя с помощью вашей природной мудрости и способности видеть общую картину. В поисках знаний используйте свой оптимистичный взгляд как щит.

Весы

У вас может возникнуть соблазн раскошелиться, но лучше этого не делать. Сейчас самое время проявить финансовую мудрость. Как бы вам ни хотелось что-то купить, пока воздержитесь. В отношениях с деньгами пусть вашим девизом будет благоразумие.

Рыбы

Перестановка дома или в офисе может помочь вам выкроить больше свободного времени. Космический призыв к наведению порядка не стоит игнорировать. Уборка, избавление от всего лишнего хлама и оптимизация пространства сегодня необходимы, так что уделите этому достаточно времени!

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