25 апреля: не просто день — это начало новой эры, согласно астрологии

25 апреля — это не просто четверг. Это день, который, по словам ведического астролога Татьяны Забелло, будет символизировать «мишень» или «финиш». Это день, когда человечество должно подготовиться к переходу на новый уровень.

Татьяна Забелло, в беседе с корреспондентом сайта Teleprogramma.pro, подчеркнула, что этот день будет наполнен энергией решительных действий и интеллектуальных усилий. Это день, когда нужно быть готовым к борьбе, к конфликту, к покаянию, к переменам.

Однако, несмотря на всю его мощь и потенциал, этот день не подходит для начала дружбы или брака. В этот период нужно сосредоточиться на себе, на своих целях и задачах. А также необходимо быть готовым к борьбе, но не к любви.

Так что если вы планируете начать новый проект, принять важное решение или вступить в бой, 25 апреля — это ваш день. Не исключено, что после этой битвы вы одержите победу и начнете совершенно новый этап своей жизни. Помните, что иногда, для движения вверх и своим мечтам, необходимо выходить из зоны комфорта и испытывать яркие сложные эмоции, переживать непростые задачи. Используйте силу 25 апреля в свою пользу и станьте счастливыми!

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