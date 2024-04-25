Укрепляйте границы! Какие знаки могут испытать проблемы на работе с 25 апреля

Таролог Галина Янко назвала 25 апреля неспокойным днем в сфере финансов.

Овны

Возникнут разногласия по поводу денег и бизнеса, которые потребуют вашего внимания. Опасайтесь коварных манипуляций. Не позволяйте другим вторгаться в ваше личное пространство. Кроме того, в вас шепчет желание расточительства, не поддавайтесь ему.

Близнецы

В центре внимания сегодня — напряженная межличностная динамика. Вокруг вас могут возникать разногласия, но мудрость вам не откажет. Укрепляйте свои границы с ловкостью мудрого монарха, поскольку манипуляции ниже вашего величия. Старайтесь принимать решения сердцем, а не головой.

Стрельцы

На вашем рабочем месте бушуют подводные течения: разногласия могут выплеснуться наружу, угрожая нарушить ваш график. Постарайтесь расслабиться и просто понаблюдать за этим. В неподвижности найдите в себе силы и перспективные идеи. Сегодняшние битвы подождут до завтра.

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