Таинственный 10 мая: в этот день исполняются мечты, происходят важные перемены

В скором времени, 10 мая, мир будет охвачен волнительным предвкушением. Этот день, известный как Акшая Тритья, считается наилучшим временем для начала любых дел и осуществления желаний, рассказала сайту Teleprogramma.pro ведический астролог Татьяна Забелло.

Дата этого события не фиксирована, поэтому каждый год оно выпадает на разные даты. В 2024 году Акшая Тритья приходится на 10 мая.

«Название «Акшая» происходит от санскритского слова, которое переводится как «непобедимый, вечный, нетленный», а «Тритья» обозначает третьи лунные сутки, считающиеся благоприятными для любых начинаний. Этот день наступает, когда приходят третьи лунные сутки растущей Луны. Сама Луна при этом находится в самом сильном своем положении — в знаке Тельца, в накшатре Рохини. Также Солнце находится в своем сильнейшем положении — в знаке Овна», — поведала астролог.

Как рассказала Татьяна Забелло, 10 мая каждый может спланировать свой идеальный день, чтобы потом прожить его. Для этого нужно заранее продумать, какую духовную практику вы хотите сделать ранним утром 10 мая. Перед этим обязательно привести в порядок дом, а заодно и тело, мысли, помедитировать.

Следует визуализировать свою концепцию желанной жизни: провести ревизию своих желаний, целей, определить, какие привычки вы бы хотели привнести в свою жизнь, а от каких хотели бы избавиться, кого рядом с собой вы видите и как вы себя хотите чувствовать в вашей дальнейшей жизни.

Осмысливайте и осуществляйте свои мечты 10 мая!