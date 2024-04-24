Готовьтесь увидеть вещие сны — чего ждать от «розового» полнолуния в Скорпионе 24 апреля 2024 года

Апрельское полнолуние традиционно носит название «розовое». Эта поэтичная метафора возникла благодаря индейцам Северной Америки, которые связывали полнолуние в середине весны с цветением розового шиловидного флокса. Его пышная листва, покрывающая землю словно роскошный ковер, символизировала для них обновление и возрождение природы.
Важно отметить, что сам спутник Земли в это время не меняет свой цвет. В полнолуние 24 апреля Луна будет выглядеть как обычно, окрашенная в серебристо-белые оттенки.
Помимо «розовой», апрельское полнолуние имеет и другие названия, отражающие его связь с пробуждением природы и началом нового цикла: Пионовая Луна, Луна Роста, Луна Семени, Урожайная Луна и Луна Охотника.
Каждое из этих названий несет в себе определенный смысл и отражает особенности этого периода. Так, Луна Роста указывает на активный рост растений, а Луна Семени — на время посева. Урожайная Луна напоминает о том, что вскоре придет время сбора урожая, а Луна Охотника — о том, что с наступлением тепла животные становятся более активными.
Таким образом, Розовая Луна — это не просто красивое название, а символ обновления, возрождения и начала нового цикла в природе.
Полнолуние всегда было окружено мистическим ареалом. Это период, который может принести немало волнений даже самым уравновешенным людям. Принятие взвешенных решений становится сложным, а эмоции могут захлестывать.
Даже если вы не склонны к излишней эмоциональности, в период полнолуния ваше настроение может меняться, а взгляд на мир — искажаться. Обдумывать свои эмоции и искать им объяснение лучше позже, когда Луна начнет убывать, а к вам вернется душевное равновесие.
В это время важно просто наблюдать за собой, фиксировать свои чувства и реакции, не пытаясь их анализировать или подавлять.
А как лучше провести этот день, Teleprogramma.pro решила узнать у астролога Юлии Бельской.
Полнолуние. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Кульминация событий и обострение интуиции
Спешу напомнить, что день накануне полнолуния — 23 апреля — будет эмоционально напряженным. Старайтесь не перегружать себя работой, негативными эмоциями и общением. Провести его лучше в приятной обстановке и с приятными людьми. Ни в коем случае не нужно в этот день выяснять отношения.
Полнолуние в Скорпионе подводит итог за полгода. Возможно, что-то важное было начато в ноябре прошлого года, и сейчас может быть кульминация этих событий.
Скорпион — мистический знак, знак глубоких эмоций и трансформаций. В полнолуние его энергии будут зашкаливать из-за напряженной связи с Плутоном, который является управителем Скорпиона. Поэтому могут быть вещие сны, обострится интуиция, могут открыться тайны и секреты, вы сможете буквально видеть людей насквозь.
Возможно, вам придется принимать важные решения в назревших вопросах под действием соединения Юпитера с Ураном, которое уже включилось на небе. Вам захочется что-то сделать по-новому, вы почувствуете себя мудрее и ощутите готовность поставить точку в каких-то делах и даже отношениях.
Полнолуние. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky
Как провести полнолуние в Скорпионе?
Чего стоит избегать:
- Не стоит провоцировать людей на агрессию и самим проявлять ее.
- Не давайте и не берите в долг.
- Повремените с кредитами и оформлением ипотеки, учитывая еще и влияние ретро-Меркурия, который вот-вот выйдет из ретроградного движения.
- Избегайте мест большого скопления людей, перенесите участие в массовых мероприятиях на более благоприятные и эмоционально спокойные дни.
Благоприятные занятия:
- Погружаться в себя, изучать психологию и посещать психолога.
- Побольше отдыхать.
- Концентрироваться на главных задачах, не отвлекаясь на пустые разговоры и дела.
- Полнолуние благоприятнее всего провести в кругу близких, любимых и друзей, проявляя заботу и доброту к ним.
Напоминаю, что влияние полнолуния, как правило, ощущается за 2–3 дня до и 2–3 дня после. А сильнее его ощутят те, у кого оно затронет важные точки в натальной карте.