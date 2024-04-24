Готовьтесь увидеть вещие сны — чего ждать от «розового» полнолуния в Скорпионе 24 апреля 2024 года

Полнолуние. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Астролог дала советы, как правильно провести этот день.

Апрельское полнолуние традиционно носит название «розовое». Эта поэтичная метафора возникла благодаря индейцам Северной Америки, которые связывали полнолуние в середине весны с цветением розового шиловидного флокса. Его пышная листва, покрывающая землю словно роскошный ковер, символизировала для них обновление и возрождение природы.

Важно отметить, что сам спутник Земли в это время не меняет свой цвет. В полнолуние 24 апреля Луна будет выглядеть как обычно, окрашенная в серебристо-белые оттенки.

Помимо «розовой», апрельское полнолуние имеет и другие названия, отражающие его связь с пробуждением природы и началом нового цикла: Пионовая Луна, Луна Роста, Луна Семени, Урожайная Луна и Луна Охотника.

Каждое из этих названий несет в себе определенный смысл и отражает особенности этого периода. Так, Луна Роста указывает на активный рост растений, а Луна Семени — на время посева. Урожайная Луна напоминает о том, что вскоре придет время сбора урожая, а Луна Охотника — о том, что с наступлением тепла животные становятся более активными.

Таким образом, Розовая Луна — это не просто красивое название, а символ обновления, возрождения и начала нового цикла в природе.

Полнолуние всегда было окружено мистическим ареалом. Это период, который может принести немало волнений даже самым уравновешенным людям. Принятие взвешенных решений становится сложным, а эмоции могут захлестывать.

Даже если вы не склонны к излишней эмоциональности, в период полнолуния ваше настроение может меняться, а взгляд на мир — искажаться. Обдумывать свои эмоции и искать им объяснение лучше позже, когда Луна начнет убывать, а к вам вернется душевное равновесие. 

В это время важно просто наблюдать за собой, фиксировать свои чувства и реакции, не пытаясь их анализировать или подавлять.

А как лучше провести этот день, Teleprogramma.pro решила узнать у астролога Юлии Бельской

Полнолуние. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Кульминация событий и обострение интуиции

Спешу напомнить, что день накануне полнолуния — 23 апреля — будет эмоционально напряженным. Старайтесь не перегружать себя работой, негативными эмоциями и общением. Провести его лучше в приятной обстановке и с приятными людьми. Ни в коем случае не нужно в этот день выяснять отношения.

Полнолуние в Скорпионе подводит итог за полгода. Возможно, что-то важное было начато в ноябре прошлого года, и сейчас может быть кульминация этих событий.

Скорпион — мистический знак, знак глубоких эмоций и трансформаций. В полнолуние его энергии будут зашкаливать из-за напряженной связи с Плутоном, который является управителем Скорпиона. Поэтому могут быть вещие сны, обострится интуиция, могут открыться тайны и секреты, вы сможете буквально видеть людей насквозь.

Возможно, вам придется принимать важные решения в назревших вопросах под действием соединения Юпитера с Ураном, которое уже включилось на небе. Вам захочется что-то сделать по-новому, вы почувствуете себя мудрее и ощутите готовность поставить точку в каких-то делах и даже отношениях. 

Полнолуние. Изображение сгенерировано нейросетью Kandinsky

Как провести полнолуние в Скорпионе?

Чего стоит избегать:

  •    Не стоит провоцировать людей на агрессию и самим проявлять ее.
  •    Не давайте и не берите в долг.
  •    Повремените с кредитами и оформлением ипотеки, учитывая еще и влияние ретро-Меркурия, который вот-вот выйдет из ретроградного движения.
  •    Избегайте мест большого скопления людей, перенесите участие в массовых мероприятиях на более благоприятные и эмоционально спокойные дни.

Благоприятные занятия:

  •    Погружаться в себя, изучать психологию и посещать психолога.
  •    Побольше отдыхать.
  •    Концентрироваться на главных задачах, не отвлекаясь на пустые разговоры и дела.
  •    Полнолуние благоприятнее всего провести в кругу близких, любимых и друзей, проявляя заботу и доброту к ним.

Напоминаю, что влияние полнолуния, как правило, ощущается за 2–3 дня до и 2–3 дня после. А сильнее его ощутят те, у кого оно затронет важные точки в натальной карте.

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