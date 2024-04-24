Будьте готовы! Какие знаки могут испытать трудности в общении с 24 апреля

Таролог Галина Янко назвала 24 апреля конфликтным днем.

Весы

Будьте естественны, но старайтесь действовать осторожно, так как может развернуться нешуточная борьба за власть. Лучше быть подлинными и верными себе, чем пытаться играть и манипулировать. Оставаясь искренними, вы обретете настоящую силу. Будьте выше чужих интриг!

Стрельцы

Возможны колебания в делах на работе и дома. Могут проявиться разногласия, но если вы сможете отстраниться, то поймете, что идея контроля — это мираж. Пусть страсть подпитывает ваши профессиональные обязанности, но не позволяйте ей лишить вас покоя. Работайте, чтобы жить, а не живите, чтобы работать.

Козероги

Разногласия могут стать серьезным испытанием для вашей смекалки и воли. Сейчас самое время укрепить границы, но не скандалами, а мудростью. При осторожном диалоге ваши слова могут помочь раскрыть истину.

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