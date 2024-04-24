Будьте готовы! Какие знаки могут испытать трудности в общении с 24 апреля

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Таролог Галина Янко представила прогноз на среду.

Таролог Галина Янко назвала 24 апреля конфликтным днем.

Весы

Будьте естественны, но старайтесь действовать осторожно, так как может развернуться нешуточная борьба за власть. Лучше быть подлинными и верными себе, чем пытаться играть и манипулировать. Оставаясь искренними, вы обретете настоящую силу. Будьте выше чужих интриг! 

Стрельцы

Возможны колебания в делах на работе и дома. Могут проявиться разногласия, но если вы сможете отстраниться, то поймете, что идея контроля — это мираж. Пусть страсть подпитывает ваши профессиональные обязанности, но не позволяйте ей лишить вас покоя. Работайте, чтобы жить, а не живите, чтобы работать. 

Козероги

Разногласия могут стать серьезным испытанием для вашей смекалки и воли. Сейчас самое время укрепить границы, но не скандалами, а мудростью. При осторожном диалоге ваши слова могут помочь раскрыть истину. 

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