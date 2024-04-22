Загадочный зеркальный день 24 апреля 2024 года: что обещает нумеролог Арзу Кабарухина

В эксклюзивном интервью сайту Teleprogramma.pro известный нумеролог Арзу Кабарухина сделала поразительное заявление о предстоящей дате 24 апреля 2024 года (24.04.2024). Эта дата, по ее словам, является зеркальной, что наделяет ее особой энергетикой и возможностями.

«Красивые зеркальные даты, такие как 24.04.2024, привлекают наше внимание своим особым видом. Они представляют собой не просто набор цифр, а символ гармонии и баланса», — сказала Кабарухина.

Нумеролог утверждает, что в этот день людям будет дано многое. Осознанность и понимание многих вещей придут к тем, кто открыт для перемен и готов принять вызовы судьбы.

«Этот день будет наполнен мощной энергией, которая позволит осуществить давние мечты и реализовать давно задуманные планы», — подчеркнула Кабарухина.

По ее словам, зеркальная дата может стать поворотным моментом в жизни каждого человека. Она советует использовать этот день для начала новых проектов, завершения старых, принятия важных решений и обновления своей жизни.

«Необходимо помнить, что все действия должны быть совершены через добро, так как кармическая задача заключается в том, чтобы делать добро. Если человек делает добро, то ему воздастся в 100 раз больше. Это день благоприятный, когда вам повезет, когда вас услышат, когда вы откроете для себя что-то новое и закончите старое. В этот день может начаться что-то новое и важное», — заключила Кабарухина.

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