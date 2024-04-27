Загадка 1 мая: ясновидящая Айгуль Хуснетдинова предупредила о возможном возвращении Воланда и его свиты

В преддверии 1 Мая, известного многим как праздник весны и труда, ясновидящая Айгуль Хуснетдинова поделилась с сайтом Teleprogramma.pro своими мистическими наблюдениями. По ее словам, эта дата имеет особое значение в мире эзотерики. Как утверждает Айгуль, 1 Мая — это не просто праздник, но и время, когда ведьмы собираются на Лысой горе и устраивают бал.

Возвращаясь к роману Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», мы видим, что многие события, пережитые главной героиней, происходили именно в дни майских праздников. Писатель, который, по мнению некоторых, был посвящен в круг тайных знаний, прекрасно осознавал мистическую атмосферу этого дня, поведала эксперт изданию.

Айгуль Хуснетдинова также заметила, что 1 мая не связано напрямую с астрологическими или нумерологическими циклами, однако это не исключает возможности мистических событий в этот период. Она предполагает, что в этом году мы можем ожидать возвращения Воланда и его свиты, возможно, в измененном виде, соответствующем современной эпохе.

Однако, несмотря на все мистические аспекты, 1 Мая остается праздником природы и плодородия, символизирующим пробуждение сексуальной энергии.

Таким образом, хотя многие из нас привыкли отмечать 1 Мая как праздник труда и весны, важно помнить о его мистической стороне и возможных неожиданностях, которые могут подстерегать нас в этот день.

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