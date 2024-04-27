Гороскоп на неделю с 29 апреля по 5 мая для всех знаков зодиака

На этой неделе мы будем несобранными и рассеянными, но при этом очень эмоциональными, так что важные встречи и дела лучше пока отложить, чтобы не наделать ошибок. Поскольку последствия этих ошибок придется расхлебывать еще долго.

На фоне общей разболтанности получаться будет не все, и из-за этого многим захочется уйти, напоследок громко хлопнув дверью. Не переживаем – все это временные явления, а принимать радикальные решения из-за каких-то там временных явлений точно не стоит.

Что еще преподнесет новая неделя знакам Зодиака – расскажет Teleprogramma.pro.

Телец

Вы будете безостановочно работать даже на выходных. Это сделает вас очень продуктивными… и очень уставшими. Обязательно отдыхайте, это важно.

Любовь

Пришла пора сделать следующий шаг в ваших отношениях: познакомиться с родителями, съехаться, задуматься о браке.

Финансы

Вы получите интересное предложение или хороший совет по вложениям. Не спешите, изучите вопрос. В конце концов, это ваша жизнь, ваши деньги, и решения принимать вам.

Здоровье

Вам не нужно ни переутомление, ни переедание. Так что не «заедайте» усталость вкусняшками, устали – лягте и поспите.

Овен

Первенство на звание главного суетолога Зодиака вы наверняка бы выиграли. Вы на прошлой неделе навели достаточно суеты, пора бы и честь знать. Замедляйтесь, успокаивайтесь, медитируйте. Заботьтесь о близких. На критику и сплетни не реагируйте, колкости и провокации игнорируйте. И все у вас будет хорошо.

Близнецы

Близнецы поставят себе цель и будут работать для ее достижения не покладая рук. Вы будете убедительны и результативны, сможете договориться о чем угодно, вам по плечу заключить самые сложные сделки. Неудивительно, что к концу недели вы будете успешны, но как выжатый лимон – найдите время для уединенного отдыха, расслабьтесь как следует.

Рак

Раки – натуры тонко чувствующие. Порой это доставляет огорчения. Но порой – это ваша суперсила. Прислушивайтесь к голосу интуиции, доверьтесь ему, на этой неделе он будет вас вести и направлять, он поможет вам оказаться в нужном месте в нужное время. А это, несомненно, приведет вас к успеху.

Лев

Львам на этой неделе во главу угла нужно поставить дипломатичность. Иногда ваши «королевские замашки» проявляются слишком интенсивно, и вы начинаете говорить и действовать так, будто на свете правы только вы. Это не так, берегите чувства ближних и старайтесь договариваться.

Дева

К Девам придет человек с очень выгодным предложением. Однако у этого предложения есть мелкий шрифт, о котором и сам человек может не догадываться. Так что улыбайтесь, слушайте – и берите время на подумать. Избегайте на этой неделе ссор и манипуляций, все нужно решать мирно и по возможности честно.

Весы

Весы будут энергичны и жизнерадостны, за вашей ослепительной улыбкой и непоколебимой уверенностью в том, что все получится, потянутся люди, вы сможете рассчитывать на их поддержку. На этой позитивной волне хорошо бы провести уборку – и в доме, и в собственных мыслях.

Скорпион

В жизни Скорпионов настал особенный период – вам стоит больше времени проводить в одиночестве, расслабляться, правильно питаться, отдыхать и восстанавливать силы. Если нет возможности взять отпуск, постарайтесь хотя бы разгрузить себя на этой неделе. К тому же пришла пора навести порядок в голове, на это важное дело тоже нужно время.

Стрелец

Помощь Стрельцов потребуется многим из окружающих, особенно сослуживцам. Не отказывайте им в этом, ваше добро обязательно к вам вернется. А вот негативные эмоции надо контролировать, чтобы не расплескать их на людей вокруг. К хорошему это не приведет. Сбрасывайте напряжение на прогулках, можно выехать на природу.

Козерог

Чтобы проявить себя в полной мере и заручиться поддержкой какого-то вышестоящего лица, Козерогам предстоит с головой окунуться в общение, налаживать связи, показывать себя с лучшей стороны. Напишите план на неделю и постарайтесь его придерживаться, это поможет вам добиться нужных результатов.

Водолей

Примерят маски и играть кого-то другого – довольно захватывающее занятие. Но вы не то чтобы на сцене, и изображать из себя какую-то совсем другую личность – неудачная идея, так как окружающие перестанут вас понимать. Поверьте, вы настоящие гораздо круче. Изобретательные, творческие, полные удивительных идей.

Рыбы

Говорят, что в спорах рождается истина. Так и есть, но только на этой неделе что-то пойдет не так, и в спорах родятся только раздражение, громкие крики, беспочвенные обвинения и ссоры. Оно вам надо? Так что улыбайтесь, кивайте, и помните, что оппонент получит ровно то, что заслужил – вас рассудит сама жизнь.