Мужчины этих трех знаков зодиака становятся лучшими мужьями

Астрологи назвали мужчин трех знаков зодиака, которые становятся лучшими мужьями. О таком спутнике жизни мечтает каждая девушка: они заботливы, внимательны, щедры и готовы идти на уступки.

Дева

Такой мужчина бесспорно умен, хорош собой и прекрасно воспитан. Он хорошо зарабатывает, великолепно готовит, следит за бытом, и ко всему прочему, нежно любит свою вторую половинку. Из минусов только то, что мужчина Дева берет в жены ту девушку, которая, по его мнению, нуждается в поддержке. То есть в приоритете у него будет избранница, которая не пользуется популярностью на рынке невест.

Лев

Этот мужчина станет для своей второй половинки мужем-покровителем. Женятся Львы только на редких красавицах — или на женщинах, которым удается убедить Льва в том, что они настоящий бриллиант. По природе своей Лев опекает жену, как ребенка, балует подарками, носит на руках и водит за ручку. Правда, за это придется неустанно Львом восхищаться.

Козерог

Мужчина, за которого непременно нужно выйти замуж, если посчастливилось с ним встретиться. Правда для начала придется побороться за его внимание с соперницами. Козерог — это просто ходячий набор мужских достоинств: умен, хорош собой, честен, обаятелен и добр. И, что самое главное, Козерог сохранит все эти качества до глубокой старости.

По материалам The Voice