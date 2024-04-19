21 апреля — день исполнения желаний: астролог Татьяна Забелло раскрыла его секреты

21 апреля — особенный день, когда люди могут изменить свою личную жизнь к лучшему. Ведический астролог Татьяна Забелло поделилась с сайтом Teleprogramma.pro своими знаниями о том, как использовать этот день для исполнения заветных желаний.

С 00:00 до 14:35 по московскому времени на людей будет влиять символ «свадебная арка». Это время, когда люди могут изменять свою личную жизнь: делать предложение любимым, улучшать отношения, вступать в брак, назначать свидания, находить свою вторую половинку и даже регистрироваться на сайтах знакомств.

После 14:35 наступает время другого символа — «рука» Это время создания карты желаний. Все, что вы хотите от Вселенной, можно четко проговорить в мыслях или визуализировать в виде карты желаний. Вселенная обязательно услышит вас и поможет в достижении целей.

Это также благоприятное время для работы руками. Можно работать в саду, заниматься искусством или ремеслом, сделать массаж или написать письмо. Все, что вы сделаете своими руками, будет иметь особую силу в этот день.

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