Как 20 апреля может изменить вашу личную жизнь: советы астролога Забелло

Ведический астролог Татьяна Забелло поделилась с сайтом Teleprogramma.pro информацией о том, что 20 апреля — идеальный день для любых дел, связанных с личной жизнью, согласно лунному календарю.

Если вы хотите нормализовать свои отношения с возлюбленным или найти свою вторую половинку, то этот день может стать началом счастливого будущего.

Не стесняйтесь подойти к человеку, который вам нравится, зарегистрироваться на сайте знакомств или построить планы на будущее. Благоприятное астрологическое сочетание, которое обычно складывается в этот день с 11:35 до 20:10, увеличивает вероятность повторения всего сделанного в этот период еще как минимум дважды.

Поэтому особенно важно в этот период избегать конфликтов, не брать в долг и постараться совершить что-то хорошее. Например, отправиться в прекрасное путешествие или подарить что-то своим близким. Ведь положительные эмоции обязательно вернутся к вам с двойной силой.

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