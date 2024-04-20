Что ждет людей с 22 по 28 апреля согласно лунному календарю: деньги, свадьбы, любовь, взлет карьеры

Татьяна Забелло, астролог, поделилась с читателями Teleprogramma.pro своими предсказаниями по лунному календарю на неделю с 22 по 28 апреля. Согласно прогнозу, эта неделя не радует благоприятными днями для начинаний.

22 апреля, в понедельник, наступает четырнадцатый лунный день, который называется «пустые руки». В этот день астролог не советует начинать важные дела, особенно связанные с получением.

23 апреля, во вторник, символ дня — «шедевр». Этот день хорош для любой творческой деятельности, закладки фундамента или начала строительства, покупок, привлечения внимания, свиданий и зачатия.

24 апреля, в среду, покровитель дня — Вайю (бог ветра). Подходящая деятельность для данного периода: реклама, приобретение автомобилей, помпезная и шоу-деятельность, зачатие, искусства, начало обучения и уход за растениями.

25 апреля, в четверг, символ дня — «мишень» или «финиш». В это время можно начинать конфликты, совершать решительные действия для победы, работать с огнем и заниматься покаянием.

26 апреля, в пятницу, символ дня — «посох» (опора). Рекомендуется: брак, ЭКО, начало дружбы, любовных отношений, командной работы, исследований, изучение оккультных знаний, медитация, начало путешествий и посещение астролога.

27 апреля, в субботу, покровитель дня — Индра (царь богов). Чем заняться в это время: административная работа, контроль, наказание, покаяние, общение с авторитетами, оккультная деятельность и помощь другим.

28 апреля, в воскресенье, символ дня — «пучок корней». Что рекомендуется делать в данный период: расследование, сбор информации, изучение астрологии, ораторскую деятельность, разрушительные действия, посадку растений и закладку фундамента.

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